Zakończyła się rywalizacja o siatkarskie mistrzostwo Polski, które wywalczyli siatkarze Jastrzębskiego Węgla. I chociaż stawka meczów była wysoka, a na parkiecie rywalizacja toczyła się do ostatniego punktu, to po finałach zawodnicy obu drużyn wciąż utrzymują ze sobą kontakt. Świadczy o tym zdjęcie ukazujące Tomasza Fornala i Aleksandra Śliwkę, którzy zostali "przyłapani" na trybunach we Wrocławiu.