Duża zmiana w życiu Łukasza Kaczmarka, padła mocna deklaracja. Siatkarz już tego nie ukrywa

Łukasz Kaczmarek do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle dołączył w 2018 roku i to z tym klubem odnosił największe sukcesy - cztery razy zdobył puchar Polski, dwukrotnie sięgał po mistrzostwo kraju, a do bogatego dorobku dołożył trzy triumfy w Lidze Mistrzów. I zapracował na miano siatkarza, który jest "łakomym kąskiem" na rynku transferowym.