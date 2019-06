​Reprezentant USA, libero Dustin Watten został siatkarzem GKS-u Katowice. Jest 11. zawodnikiem pozyskanym przez klub przed sezonem ekstraklasy i drugim obcokrajowcem w składzie.

Zdjęcie Dustin Watten /AFP

32-letni zawodnik w latach 2016-2018 grał w Cerradzie Czarnych Radom, a ostatnio w barwach Berlin Recycling Volleys zdobył mistrzostwo Niemiec.

- Spędziłem w Polsce dwa lata i tu chcę zakończyć karierę. Obserwowałem PlusLigę i postęp, jaki zrobił GKS w minionym sezonie. Mam nadzieję pomóc zespołowi w dalszym rozwoju. Podoba mi się charakter polskich siatkarzy - chcą pracować, walczyć, rywalizować. A w sporcie chodzi o to, by dawać z siebie wszystko każdego dnia. Chcę sprawić, by dzięki mnie koledzy stawali się lepszymi zawodnikami - powiedział Watten, cytowany w klubowej telewizji.

W nowym sezonie ekipa GKS ma walczyć o udział w play off, w którym wystąpi osiem drużyn.

W minionych rozgrywkach prowadzeni przez Piotra Gruszkę katowiczanie zajęli ósme miejsce. Trener po trzech latach pracy w GKS przeniósł się do Asseco Resovii, odeszło też 12 zawodników.

Nowym szkoleniowcem został Dariusz Daszkiewicz.

Klub zatrudnił dotychczas środkowych Jana Nowakowskiego, Kamila Drzazgę i Miłosza Zniszczoła, przyjmujących Rafała Szymurę, Jakuba Szymańskiego i Adriana Buchowskiego, rozgrywającego Jana Firleja, atakujących Wiktora Musiała i Jakuba Jarosza oraz libero Szymona Gregorowicza.

Kontrakty przedłużyli natomiast słowacki środkowy Emanuel Kohut i rozgrywający Maciej Fijałek.

GKS prowadzi również występujące w ekstraklasie sekcje hokeistów i piłkarek nożnych. Futboliści w maju spadli do drugiej ligi, co przyczyniło się do odwołania prezesa tego miejskiego klubu Marcina Janickiego.

Piotr Girczys