Drużyna z Warszawy idzie w górę. Rywale w kryzysie

Drużyna z Warszawy rozpoczyna rok w efektownym stylu. Zwycięstwo ze Ślepskiem to szósta wygrana w siedmiu ostatnich kolejkach . W tym czasie lepsza okazała się tylko drużyna aktualnego lidera, Asseco Resovia. Rywale z Suwałk mają zaś ostatnio duże problemy ze zdobywaniem punktów.

Początek spotkania w Arenie Ursynów należał do gospodarzy. Jan Filrej zdobył punkt serwisem, Piotr Nowakowski zatrzymał blokiem Andreasa Takvama i Projekt błyskawicznie zyskał sześć “oczek" przewagi.

Różnica nie malała, już przy stanie 14:7 dla warszawian trener gości Dominik Kwapisiewicz poprosił o drugą przerwę. W obrazie gry niewiele to zmieniło. Gospodarze wygrali szybko, łatwo i przyjemnie . Nie przeszkodziły im nawet cztery zepsute zagrywki - skończyło się wygraną 25:14.

Ślepsk Malow Suwałki był blisko, ale Projekt się wybronił

Siatkarze z Suwałk kończyli poprzedni rok w nie najlepszych humorach. W grudniu przegrali aż pięć z sześciu spotkań, w tym trzy ostatnie . Taka seria wypchnęła ich z czołowej ósemki, do Warszawy przyjechali jako jedenasta drużyna PlusLigi.

Niemiec już w pierwszej akcji zdobył punkt. Po jego zbiciu w kontrataku drużyna doprowadziła do remisu 15:15. Po kilku minutach wyrównanej gry w aut zaatakował Andrzej Wrona i goście odskoczyli na dwa punkty. Warszawianie wyrównali po kolejnym bloku Nowakowskiego. Wybronili piłkę setową dla rywali i wygrali 27:25 - pomógł w tym challenge na prośbę trenera.

PlusLiga. Projekt Warszawa idzie w górę, Kevin Tillie bohaterem

Weber, który po wejściu na boisko atakował z 80-procentową skutecznością, pozostał w składzie na trzecią partię . Atakującego wymienił też Kwapisiewicz, wprowadzając do gry Arkadiusza Żakietę . Ślepsk znów rozpoczął partię mocno, trener gospodarzy szybko poprosił o czas.

Po wygranej za trzy punkty Projekt awansował na piąte miejsce w tabeli PlusLigi. Ślepsk do ósmego miejsca traci trzy punkty, ale to on jest obecnie w najgorszej pozycji wśród drużyn walczących o grę w fazie play-off.