Jeszcze przed startem rozgrywek PlusLigi można było spodziewać się, że zawodników występujących w kadrach narodowych czeka trudny sezon. Nie dość, że siatkarze rozgrywają spotkania co kilka dni, to wielu z nich ma "w nogach" mecze reprezentacyjne. "Biało-Czerwoni" zmagania zakończyli przecież dopiero 8 października , kiedy to rozegrali ostatni mecz w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. Sezon ligowy w naszym kraju wystartował już 12 dni później.