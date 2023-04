Dramat wielokrotnego mistrza Polski. "Jednej rzeczy się boję"

Dziewięciokrotny mistrz Polski w siatkówce, Skra Bełchatów jest w poważnych tarapatach. Po raz pierwszy w historii nie zakwalifikował się do rozgrywek play-off PlusLigi, pojawiły się również pogłoski, że w przyszłym sezonie zamiast do najwyższego szczebla rozgrywek zgłosi się do Tauron 1. Ligi. W programie #7Strefa na antenie Polsatu zaniepokojenie wyraził Ireneusz Mazur, były selekcjoner reprezentacji Polski i trener Skry Bełchatów.