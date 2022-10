Doświadczenie górą w polskiej lidze. Reprezentant Polski znów bohaterem

Mimo to PGE Skra była na czele niemal przez całą partię. Straciła przewagę w najgorszym momencie - tuż przed końcówką. Gdy kontratak wykończył Mikołaj Sawicki, tracili do gdańszczan dwa punkty. Po chwili przegrali 23:25.

PGE Skra odrabia straty. Nie zatrzymał jej nawet Mariusz Wlazły

Do Trefla jest tylko wypożyczony. W pierwszym secie w Bełchatowie zaprezentował się dobrze, zdobył sześć punktów - tyle samo, co Bołądź. Drugą partię gdańszczanie rozpoczęli jednak od serii błędów, szybko tracili do PGE Skry już pięć punktów. Gdy na chwilę się do niej zbliżyli, pogoń z głowy wybiły im szczelne bloki w wykonaniu Karola Kłosa.