Mecz PGE Projektu Warszawa z Bogdanką LUK Lublin rozgrywany 23 grudnia zapowiadał się bardzo ciekawie, ponieważ do walki o ligowe punkty przystąpiły drużyny z czołówki tabeli PlusLigi. Na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania stało się jednak jasne, że to lubelski zespół będzie zdecydowanym faworytem starcia, ponieważ rywale mogli wystawić do gry zaledwie siedmiu zawodników. Pozostali zmagali się z infekcją.

Problemy zdrowotne nękające siatkarzy zmusiły trenera Projektu do nietypowych zmian w składzie. Nominalny libero Damian Wojtaszek grał jako przyjmujący, już na początku spotkania z prawego skrzydła atakował z kolei rozgrywający Jan Firlej. Kolegów wspierał także inny rozgrywający, Michał Kozłowski, który pomagał w bloku. Przyjezdni z Warszawy mimo problemów dość nieoczekiwanie postawili się Bogdance, ale finalnie i tak przegrali w trzech setach.

Na wydarzenia na boisku zareagował Andrzej Wrona, który w X (dawny Twitter) zadeklarował, że za każdy punktowy blok Wojtaszka lub Kozłowskiego wpłaci 500 zł na Fundację Herosi. Były siatkarz i kapitan Projektu, a obecnie komentator Polsatu Sport, później pokazał screen przelewu, jaki wykonał - na konto fundacji wspierającej dzieci zmagające się z nowotworami przelał w sumie 2 tys. zł, ponieważ wspomniani zawodnicy wykonali po dwa punktowe bloki.

Wojciech Żaliński docenił występy polskich siatkarzy

Obietnicę związaną z występem wspomnianych zawodników złożył też były zawodnik Wojciech Żaliński. Znany z występów m.in. w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, z którą dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, siatkarz zadeklarował, że za każdy punkt zdobyty przez Wojtaszka lub Kozłowskiego w ataku przebiegnie 5 km.

Kilka dni później okazało się, że Żaliński słowa dotrzymał, czym pochwalił się w mediach społecznościowych.

Cześć. Pięć dni temu zadeklarowałem, że za każdy punkt w ataku Damiana Wojtaszka i Michała Kozłowskiego przebiegnę 5 kilometrów. Chłopaki mnie zaskoczyli - szacunek dla was "Kozi" i "Mały". Spodziewałem się 3-4 punktów, a dzisiaj mam do przebiegnięcia 46 km. Podzielę to na pięć części i robię pięć dziesiątek. Mam nadzieję, że to uczciwy deal

Żaliński przyznał, że zadeklarował właśnie bieganie, bo nie przepada za tego typu aktywnością. "Robię coś, czego nie lubię w dowód uznania dla chłopaków za to, jak grali" - powiedział. A następnie pochwalił się pierwszym biegiem - trasę wynoszącą 10,51 km pokonał w czasie 1h 10 min 10 s.

Warto podkreślić, że były siatkarz zadeklarował przebiegnięcie 46 km, chociaż Wojtaszek i Kozłowski zdobyli w sumie dziewięć punktów w ataku, co powinno dawać 45 km do przebiegnięcia. Jednak jeszcze w trakcie meczu Żaliński po jednym z ataków zawodnika Projektu obiecał w X, że dorzuca dodatkowy kilometr jako dowód uznania za tę akcję.

Damian Wojtaszek: Po drugim secie stwierdziłem, że muszę ryknąć, muszę podbudować chłopaków Polsat Sport Polsat Sport

Wojciech Żaliński Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Damian Wojtaszek jest w tym sezonie kapitanem PGE Projektu Warszawa Piotr Matusewicz East News

Siatkarze PGE Projektu Warszawa w sezonie 2024/2025 Grzegorz Wajda/REPORTER East News