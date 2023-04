Do medali coraz bliżej. Faworyci idą jak burza

Konfrontacje drugiej i siódmej drużyny sezonu zasadniczego na razie nie dostarczają wielkich emocji. Co prawda Indykpol AZS tym razem nieco bardziej postawił się faworytom, ale znów nie ugrał nawet seta. Zawiercianie pewnie kroczą w kierunku czołowej czwórki PlusLigi .

Aluron CMC Warta Zawiercie wygrywa drugiego seta. Niezawodny Dawid Konarski

Obie drużyny ponownie przystąpiły do meczu osłabione. Trener gości Javier Weber nie może korzystać z Mateusza Poręby, który zmaga się z kontuzją. Do składu Aluronu nie wrócił jeszcze po chorobie Bartosz Kwolek. Znakomicie zastępuje go jednak Waliński. MVP pierwszego ćwierćfinału również w piątek pokazywał się z dobrej strony.