Długo wyczekiwana decyzja wicemistrza Polski. Zatrudnił selekcjonera

- Marcelo Mendez to absolutna czołówka wśród trenerów siatkarskich na świecie. Jest mi niezmiernie miło, że Jastrzębski Węgiel zbudował taką markę, że potrafi przyciągać do siebie najlepszych z najlepszych w swoim fachu. Trener Mendez to szkoleniowiec z charyzmą, wiedzą i ogromnym doświadczeniem , za którym stoją sukcesy zarówno klubowe, jak i reprezentacyjne - tak wybór w oficjalnym serwisie klubu uzasadnia Adam Gorol , prezes Jastrzębskiego Węgla.

"Gorący stołek" wicemistrzów Polski. Ale Mendez to siła doświadczenia

Teraz 58-letni trener obejmuje drużynę z równie wysokimi ambicjami, co żądna powrotu do ścisłej czołówki ligi Resovia. - Chcemy, aby Jastrzębski Węgiel plasował się wśród najlepszych klubów w Lidze Mistrzów oraz w PlusLidze. Klub z tak bogatą historią musi zawsze celować w pierwszą pozycję. I jestem przekonany, że dzięki dużemu wysiłkowi, chęciom, wierze we wspólne działanie, treningowi oraz zaufaniu w pracę zespołową, możemy to osiągnąć - przekonuje Mendez.