Derbowe przebudzenie potęgi. Rewelacja na kursie na play-off

Trefl Gdańsk jak co roku nazywany jest rewelacją rozgrywek, ale ostatnio dostał lekkiej czkawki, czego wyrazem była niespodziewana porażka u siebie 2:3 z GKS Katowice . Jednak Czarni Radom są w tym sezonie zdecydowanie "czerwoną latarnią" PlusLigi i nie nastręczyli większych trudności "Gdańskim Lwom" 3:0. Trefl Gdańsk plasuje się na piątym miejscu w tabeli i znajduje się na dobrym kursie na play-off.

Spotkanie Czarnych z Treflem zaczęło się dwóch soczystych bloków gospodarzy - w polu zagrywki był młodzieżowy reprezentant Polski rodem z Grodna Aleks Nasewicz (zastąpił w wyjściowym składzie Kewina Sasaka), który serwował z prędkością 120 km/h. Przy stanie 5:1 trener gości, Argentyńczyk Waldo Kantor poprosił o czas, potem o kolejny, ale na niewiele się to zdało, nieskuteczny był nawet zdecydowany lider drużyny gości, serbski atakujący Nikola Meljanac, który w dalszej części meczu został zdjęty z placu gry. W końcówce pierwszego seta do gry wrócił długo kontuzjowany niemiecki rozgrywający Lukas Kampa, choć był to występ symboliczny. Set zakończył się wysoką wygraną "Gdańskich Lwów" 25:18.