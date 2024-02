Od początku dobrze działał blok mistrzów Polski. Kiedy w końcu w boisko wstrzelił się Nikola Meljanac , atakujący Czarnych, straty gospodarzy nieco zmalały. Rywale kontrolowali jednak przebieg partii. Znakomicie wyglądała współpraca przy siatce Toniuttiego i Norberta Hubera . Kilkupunktową przewagę jastrzębianie jednak zmarnowali. Gospodarze niespodziewanie doprowadzili do remisu 21:21. Oddech przyjezdnym dał jednak as serwisowy Tomasza Fornala , po chwili wygrali 25:22.

Jastrzębski Węgiel pilnował przewagi. Pomógł Rafał Szymura

Nokaut w ostatnim secie. Czarni Radom bez szans

Efektownymi akcjami popisywał się Fornal, ale w końcówce zastąpił go Mateusz Jóźwik. Reprezentant Polski z uśmiechem dopytywał trenera, dlaczego zmienia go przed wykonaniem zagrywki. Powodów do radości było sporo, to była demonstracja siły mistrzów Polski. Zwyciężyli 25:16, nagrodę dla MVP odebrał Huber.