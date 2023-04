Demolka w ostatnim meczu sezonu. "Nie dobijajcie leżącego"

Drużyna z Nysy w poprzednich sezonach bronił się przed spadkiem. Trener Daniel Pliński przed rokiem utrzymał ją w lidze, a w tym sezonie zrobił duży krok do przodu . PSG Stal wróciła do czołowej ósemki po 19 latach przerwy - wówczas również skończyła na siódmym miejscu. W ostatnim meczu rozgrywek nie miała właściwie żadnych problemów z rywalami.

Pierwszego seta lepiej rozpoczęli jednak goście. Siatkarze z Nysy szybko wypracowali sobie czteropunktową przewagę. PSG Stal grała bez swojej największej gwiazdy - odchodzącego do Sir Safety Perugia Wassima Ben Tary. Mimo to przewaga gości w połowie seta wzrosła do siedmiu punktów.