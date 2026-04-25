Decyzja tuż przed finałem PlusLigi, klub Leona w akcji. Nie zwlekali

Anna Dymarczyk

25 kwietnia rozpoczną się finały PlusLigi. W trzech meczach o tytuł zmierzą się ze sobą Bogdanka LUK Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie. W składzie pierwszego z zespołów od jakiegoś czasu prym wiedzie Wilfredo Leon. Teraz, na niedługo przed finałem, klub z Lublina postanowił ogłosić ważną wiadomość. Wraz z Leonem przystąpiono do akcji charytatywnej na rzecz fundacji Cancer Fighters.

Wilfredo Leon w żółtej koszulce Bogdanki LUK Lublin z numerem 9 przygotowuje się do zagrywki, w tle kibice
Wilfredo Leon, przyjmujący Bogdanki LUK LublinWojtek JargiłoPAP

Wilfredo Leon angażował się już w różnego rodzaju akcje charytatywne. Tym razem wspólnie z klubem postanowił wspomóc zbiórkę na leczenie onkologiczne, którą zorganizowani polscy influencerzy, a przede wszystkim Łatwogang, który stał się mózgiem całej operacji.

Wilfredo Leon dołączył do zbiórki Łatwoganga

Późnym wieczorem w piątek, 24 kwietnia, Bogdanka LUK Lublin przygotowała małą niespodziankę. Już następnego dnia klub miał walczyć w pierwszym meczu finałowym z Aluronem CMC Zawiercie Warta, a tymczasem skorzystał z tego, że o PlusLidze znów jest o wiele głośniej i dołączył do zbiórki na rzecz fundacji Cancer Fighters.

"Włączamy się do Łatwogang x Cancer Fighters! Na licytację przekazujemy podpisaną przez naszych siatkarzy koszulkę meczową Wilfredo Leona z tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Licytować można w komentarzach na naszym Facebooku" - informowali. Rano następnego dnia można było zobaczyć już pierwsze efekty licytacji - jeden z kibiców zaproponował nawet 5000 zł.

Łatwogang zebrał już ponad 30 milionów złotych

Zbiórka połączona ze streamem ma trwać dziewięć dni. Łatwogang w celu uzbierania jak największej sumy zaprasza do studia znane osobistości, influencerów, muzyków czy dziennikarzy. Dla sprawy głowę postanowił zgolić m.in. Michał Pol. Ze streamerem łączył się też Robert Lewandowski czy Jakub Błaszczykowski. 

Wiadomo już, że Łatwogang przekroczył już granicę 30 milionów złotych. Choć to kropla w morzu potrzeb związana z finansowaniem leczenia onkologicznego, to akcja cieszy się ogromną popularnością i stara się także zwiększyć świadomość wokół problemu. Z dnia na dzień przybywa zainteresowanych zbiórką i pojawiają się też coraz większe wpłaty od znanych i lubianych.

Robert Lewandowski

Katarzyna Pociecha
Siatkarz drużyny sportowej w czarno-żółtym stroju z numerem 9 stoi na boisku, wyrażając skupienie i determinację, w tle widoczny inny zawodnik.
Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK LublinPiotr Matusewicz East News
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja