Guillermo Falasca ma za sobą bogatą karierę sportową. Był m.in. mistrzem Włoch z Copra Berni Piacenza, a jego największym sukcesem było mistrzostwo Europy wywalczone z reprezentacją Hiszpanii w 2007 roku. W 2015 roku zakończył karierę zawodniczą i zajął się trenowaniem. Prowadził CV Alcobendsa, Narbonne Volley, a ostatnio był trenerem Top Volley Cisterna. W przerwie między sezonami zainteresowali się nim działacze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa. Obie strony doszły do porozumienia i Falasca czeka na debiut w PlusLidze.

Falasca czeka na debiut w PlusLidze. Nagle zaczął opowiadać o zmarłym bracie

47-letni szkoleniowiec nie miał zbyt wielu związków z naszym krajem. - Tak naprawdę nigdy nie dostałem z waszego kraju żadnej konkretnej propozycji, mimo że mistrzostwa Polski zawsze stały na dobrym poziomie. Dlatego niemal przez cały czas występowałem we Włoszech - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

W Polsce zdecydowanie bardziej znany był jego brat - Miguel Angel, który przez kilka sezonów występował w PGE Skrze Bełchatów, a później był jej trenerem. Niestety 22 czerwca 2019 roku zmarł na zawał serca. Guillermo opowiedział jak przeżył śmierć brata.

Wciąż pracuję nad tym, aby się z nią pogodzić. O śmierci Miguela dowiedziałem się po przebudzeniu, bo zmarł w nocy, kiedy spałem. Miałem nieodebrane połączenia zarówno od mamy, jak i bratowej. Oddzwoniłem do mamy i to ona powiedziała mi, co się wydarzyło. To bardzo trudne, jednak trzeba iść dalej, nie ma innego wyjścia

Hiszpan podkreślił, że był z bratem zawsze bardzo blisko. - Nie tylko byliśmy braćmi, ale także najlepszymi przyjaciółmi - dodał.

Falasca nie może się doczekać inauguracji sezonu, w której jego zespół podejmie Bogdankę LUK Lublin. - Na tyle, na ile znam PlusLigę, wiem, że jest niezwykle wymagająca, poziom rywalizacji jest w niej wysoki. Dlatego każdego dnia trzeba będzie ciężko pracować, aby jak najlepiej stawić czoła przeciwnikom i móc z nimi rywalizować. Chcemy wypaść w tym sezonie możliwie jak najlepiej. Uważam, że mój zespół może powalczyć z każdym. Postaramy się dać z siebie wszystko, aby zająć jak najwyższe miejsce - zakończył.

Częstochowsko - lubelskie starcie zaplanowano na środę (22 października), godz. 20:30.

Guillermo Falasca poprowadzi w tym sezonie Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa ROBERTO TOMMASINI AFP