Czarna seria trwa. Trener schował twarz w dłoniach

Walka o miejsce w fazie play-off PlusLigi trwa w najlepsze. Olsztynianie zrobili kolejny ważny krok w kierunku ćwierćfinału. Zwycięstwo w zaległym meczu daje im trzy punkty przewagi nad grupą pościgową, której przewodzi LUK Lublin. Jeśli katowiczanie po kolejnej porażce mają powody do zadowolenia, to niewielkie - po pięciu meczach przegranych do zera w końcu wygrali seta.