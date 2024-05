Wilfredo Leon, który od 2018 roku grał w Sim Susa Vim Perugia, w styczniu ogłosił, że po sezonie odchodzi z włoskiego klubu. Deklaracja siatkarza sprawiła, że momentalnie ruszyły spekulacje na temat jego przyszłości. Reprezentant Polski szybko zaczął być łączony z PlusLigą , a on sam już w lutym potwierdził, że taki wariant wchodzi w grę.

"Myślę, że gra w polskiej lidze jest bardziej prawdopodobna niż kiedyś. Na razie są prowadzone rozmowy i zobaczymy, co będzie dalej. Najważniejszy jest komfort dla rodziny, po drugie musi to być drużyna, która walczy o złoto na każdej imprezie i po trzecie musi to być zespół, w którym będę grał" - mówił w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. Reklama

Wraz z upływem kolejnych tygodni w mediach pojawiały się coraz to nowsze doniesienia w sprawie przyjmującego. Łączono go m.in. z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle oraz Aluron CMC Wartą Zawiercie, czyli czołowymi zespołami PlusLigi. Pod koniec marca gruchnęła wiadomość, że do walki o urodzonego na Kubie siatkarza włączyła się Bogdanka LUK Lublin. Sam zainteresowany w rozmowie z Interią nie chciał komentować tych doniesień, ale zdradził, że obrał już kierunek transferu.

Na razie mogę powiedzieć tylko jedną rzecz: Na pewno w przyszłym sezonie będę grał w Polsce. To jest pewne ~ zadeklarował.

Wilfredo Leon zagra w Lublinie? Enigmatyczne słowa siatkarza Bogdanki

I chociaż sezon we Włoszech, gdzie do niedawna grał Leon oraz w PlusLidze, w której ma zagrać, dobiegł już końca, to wciąż nie nadeszło oficjalne potwierdzenie transferu siatkarza. O możliwe zakontraktowanie reprezentanta Polski zapytano grającego w Bogdance LUK Jana Nowakowskiego, który w rozmowie z "Kurierem Lubelskim" próbował "wybrnąć" po tym jak usłyszał pytanie, czy gra u boku takiego siatkarza jak Leon będzie sportowym wyzwaniem.

"Miałem przyjemność poznać Leona, ponieważ mijaliśmy się na kadrach. Świetny człowiek. Nic natomiast nie mogę powiedzieć odnośnie tego, czy będzie w naszym zespole. Ale sama perspektywa grania z takim człowiekiem jest czymś wielkim" - odpowiedział Nowakowski. Reklama

Środkowy, który w Lublinie gra od trzech lat, zaczął też wyliczać korzyści płynące z ewentualnego transferu Leona. Wskazał m.in. na aspekty sportowe oraz marketingowe. "Jeśli ten transfer by się udał, to jest to ogromny krok w rozwoju klubu" - dodał.

Przypomnijmy, że lubelski klub sam podsycił spekulacje zdradzając, że negocjuje z siatkarzem. "Potwierdzamy, że prowadziliśmy i prowadzimy rozmowy z Wilfredo Leonem. Doceniamy ich profesjonalny i partnerski charakter. O wszystkich nowych zawodnikach, którzy będą reprezentować nasz klub w sezonie 2024/2025, poinformujemy po wygaśnięciu kontraktów, którymi obecnie są zobowiązani" - informowano w komunikacie z 29 marca.

Reklama Wojciech Żaliński zakończył karierę! Zobaczcie, jak Polak zachwycał w barwach ZAKSY. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Jan Nowakowski (z numerem 1) / MICHAL KLAG/REPORTER / East News

Wilfredo Leon / MARCO ZAC / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Wilfredo Leon / Loris Cerquiglini/NurPhoto / AFP