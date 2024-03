Cios w czołowy polski klub. Traci ważnego siatkarza, możliwy awaryjny transfer

Okazuje się, że uraz Semeniuka jest poważny. Według informacji przekazanych przez Bednaruka ukraiński środkowy w tym sezonie nie wróci już na boisko . To może oznaczać spory problem dla warszawskiego zespołu. Semeniuk był bowiem w tym sezonie podstawowym zawodnikiem drużyny, pomógł jej wywalczyć pierwsze w historii klubu europejskie trofeum - Puchar Challenge . Był też czołowym blokującym PlusLigi, zdobył tym elementem 51 punktów. Zajmuje siódme miejsce w rankingu najlepiej blokujących.

Pech środkowych Projektu Warszawa. Możliwy transfer medyczny

W tym sezonie kontuzje prześladują siatkarzy występujących w PlusLidze. Najbardziej dały się we znaki Grupie Azoty ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle, ale z urazami zmagali się także zawodnicy innych czołowych zespołów. Prawdziwa "klątwa" dopadła jednak środkowych Projektu .

W kadrze zespołu są bowiem Srecko Lisinac i Piotr Nowakowski, którzy od początku sezonu ani razu nie pojawili się jeszcze na boisku. Wszystko przez problemy ze zdrowiem. Obaj raczej nie pomogą już drużynie do końca rozgrywek. Klub z Warszawy sprowadził co prawda Taylora Averilla, ale reprezentant USA również co rusz zmaga się z urazami. W tej sytuacji w meczu ze Skrą parę środkowych z Andrzejem Wroną stworzył Jakub Kowalczyk. I pokazał się z dobrej strony - po zagrywkach 37-letniego siatkarza Projekt przełamał rywali w pierwszym secie.