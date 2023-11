Ciemna strona siatkówki. Kapitan reprezentacji zabrał głos

Choć wydaje się to niemożliwe, polska liga siatkówki jest z roku na rok coraz silniejsza, przychodzą do niej coraz lepsi zawodnicy, jednak te rozgrywki nie są wolne od problemów. O największych wyzwaniach mówił nam w przedsezonowym wywiadzie Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu Sport, były zawodnik, a także wciąż czynny trener .

Problemy PlusLigi. Aleksander Śliwka zabrał głos

- Mam zastrzeżenia do czasu trwania rozgrywek - chciałbym, żeby liga trwała osiem miesięcy, a nie sześć. Zdrowie jest najważniejsze, a taki Luka Doncić najlepszy zawodnik NBA, przez miesiąc w ogóle nie odbija piłki. Tak to powinno wyglądać w zawodowym sporcie. Regeneracja, także psychiczna jest równie ważna jak same zawody. Bardzo częste granie wypacza wyniki, bo przecież do ligi dochodzą europejskie puchary. Często sprzeczam się z prezesami - nie wiem, czy takie natężenie meczów ligowych jest dobre dla naszych siatkarzy.

Dziś w długim wywiadzie opublikowanym, co bardzo ważne, na oficjalnej stronie PlusLigi w imieniu zawodników w tej ważkiej sprawie wypowiedział się Aleksander Śliwka , jeden z liderów i kapitan siatkarzy ZAKSY oraz reprezentacji Polski . Do tej pory niektórzy siatkarze wypowiadali się jedynie na swoich profilach w mediach społecznościowych.

- Jeżeli każdy z podmiotów zarządzających siatkówką coś poświęci, by z jednej strony zwiększyć czas na odpoczynek, a z drugiej zmniejszyć dysproporcję w graniu kadrowiczów i tych, którzy nie występują w reprezentacjach, to znajdziemy się na właściwej drodze. Bliżej punktu, w którym przez cały rok będziemy się mogli cieszyć z siatkarskich widowisk stojących na najwyższym światowym poziomie. I to jest najlepszy morał z tego wszystkiego - mówi Aleksander Śliwka w wywiadzie dla oficjalnej strony PlusLigi.

- Od października 2022 do października 2023 najbardziej obciążeni gracze mają za sobą około 80 meczów. To liczba porównywalna z sezonem regularnym w NBA, tylko później wielu czołowych koszykarzy nie gra w reprezentacjach. Mają 3-4 miesiące poza sezonem, żeby się wyleczyć i przygotować do następnych rozgrywek. My mieliśmy niespełna dwa tygodnie od ostatniego meczu kwalifikacji olimpijskich, musieliśmy jeszcze wrócić do Polski z Chin, a potem do klubu i grania w PlusLidze - dodaje kapitan reprezentacji.