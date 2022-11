Choroba reprezentanta Polski i porażka. Przykra seria trwa

- Możemy być zadowoleni z tego spotkania. To jak wyjście z dołka. Idziemy w dobrą stronę - przekonywał w rozmowie z Interią po ostatniej porażce 1:3 z Asseco Resovią Mateusz Poręba, środkowy Indykpolu AZS. Tyle że do niedzielnego meczu jego drużyna przystąpiła osłabiona. Do gry wrócił co prawda Taylor Averill, ale uraz wykluczył z niej Mortiza Karlitzka, a choroba Karola Butryna.