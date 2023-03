Chcieli go potentaci. Najmłodszy kadrowicz zostaje w domu

Karol Urbanowicz na dłużej w Treflu Gdańsk

W tej sytuacji skład "Lwów" na kolejne rozgrywki wydaje się być w dużej mierze skompletowany. Pisaliśmy wcześniej, że Trefla opuszczą dwaj ważni siatkarze - atakujący Bartłomiej Bołądź przejdzie do Projektu Warszawa, a najlepszy libero ligi Luke Perry do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Trudno jednoznacznie wskazać co będzie dla gdańszczan większą stratą, w każdym razie już postarali się o następców. Po rocznej przerwie do Trefla wróci atakujący Kewin Sasak, a na pozycję libero zostanie sprowadzony zawodnik reprezentacji Finlandii, Voitto Köykkä. Imię tego drugiego po polsku oznacza "zwycięstwo", a pierwszy informację o jego transferze podał "Dziennik Bałtycki".