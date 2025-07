Chcą powrotu do PlusLigi, miasto wkracza do akcji. W tle ponad milion złotych

Czarni Radom po raz ostatni awans do PlusLigi odnotowali w 2013 roku i przez kolejne 11 lat występowali na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Spadek zaliczyli dopiero przed rokiem, kiedy to sezon 2023/2024 zakończyli na 16., ostatnim miejscu w tabeli. To pociągnęło za sobą poważne konsekwencje natury finansowej - ze wspierania klubu wycofał się główny sponsor, spółka Enea.

Siatkarzom nie pozostało nic innego, jak rywalizować w pierwszej lidze o jak najszybszy powrót do elity. Klub z kolei w międzyczasie przeszedł inne poważne zmiany. W grudniu 2024 roku z funkcji prezesa zrezygnował Paweł Zagumny. Były reprezentant Polski w wydanym oświadczeniu nie przebierał w słowach.

"Wsparcie Miasta Radom po spadku jest jednym z najniższych w I lidze a kolejne próby połączenia biznesu z samorządem nie przyniosły wymiernych efektów. Ostatni czas pokazał, że nie wszystkim zależy na odtworzeniu siatkówki w Radomiu, że czasami ważniejsza jest niechęć osobista od nadrzędnego celu jakim w tym wypadku jest klub WKS CZARNI RADOM" - powiedział.

Kolejne zmiany w Czarnych Radom. To ona zastąpi Żalińskiego

Kilka tygodni później stanowisko prezesa objął były siatkarz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Wojciech Żaliński. Pod koniec kwietnia utytułowany zawodnik postanowił jednak zrezygnować, również nie szczędząc przy tym gorzkich słów obrazujących to, z jakimi wyzwaniami się zmagał.

Niestety, już w pierwszych tygodniach pełnienia tej funkcji rzeczywistość zweryfikowała zapewnienia, które otrzymałem w momencie powołania mnie na to stanowisko. Z przykrością stwierdzam, że nie jestem w stanie w sposób odpowiedzialny i uczciwy wobec siebie oraz kibiców wziąć odpowiedzialności za dalsze funkcjonowanie Spółki

Pogrążonemu w kryzysie klubowi, który ma zaległości finansowe (obecnie to około 1 mln 300 tys. zł), z pomocą wyszło miasto. Podczas zorganizowanej 30 czerwca sesji tamtejszej rady uchwalono, że miasto przejmie 75 proc. akcji Czarnych Radom - przekazał portal siatka.org. Klub otrzyma 300 tys. zł wkładu pieniężnego oraz milion złotych w formie długoterminowej pożyczki. Co więcej, wybrano nowego prezesa - będzie nim Sylwia Sułkowska.

"W sezonie 2023/24 drużyna spadła do 1. ligi. Sezon 2024/25 wiązał się z drastycznym obcięciem budżetu. Spadek z PlusLigi doprowadził do wycofania się spółki Enea z funkcji sponsora tytularnego. Zostały obniżone świadczenia z tytułu stypendiów miejskich, a także zostały zmniejszone świadczenia sponsorskie. Drużyna w poprzednim sezonie była zbudowana na potrzeby awansu. Była duża presja ze strony Rady Nadzorczej, aby zespół został zbudowany na szybki powrót do PlusLigi" - mówiła podczas poniedziałkowej sesji cytowana przez siatka.org.

Do tej pory 100 proc. akcji klubu posiadało stowarzyszenie Czarni Radom. Jego prezes, Bartosz Metlerski, zadeklarował, że przejęcie 75 proc. akcji przez miasto nie oznacza końca działalności stowarzyszenia.

"Nie wycofujemy się, chcemy pozostać udziałowcem i partnerem merytorycznym. To nie jest akt rezygnacji. To akt odpowiedzialności. Jeśli chcemy, żeby Czarni istnieli i się rozwijali, to musimy podjąć ten krok razem" - podkreślił Metlerski.

