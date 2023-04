Całus w czoło nie pomógł, finał się oddala. A na koniec awantura

Drużyna z Jastrzębia-Zdroju grała w tym sezonie w finale Tauron Pucharu Polski, wystąpi w finale Ligi Mistrzów, a teraz zbliża się do meczu o złoto PlusLigi. Zawiercianie mimo braku Kovacevicia potrafili się jej postawić, ale po dwóch spotkaniach we własnej hali nie mają ani jednego zwycięstwa. Serba znów zabrakło w składzie - poleciał do Włoch diagnozować problemy z plecami i nie wiadomo, czy w tej serii zdąży jeszcze wrócić do rywalizacji.