Cała prawda o Wilfredo Leonie. "On taki nie jest". Brazylijczyk wprost

Decyzja okazała się być strzałem w dziesiątkę, bo zespół, który w najwyższej klasie rozgrywek występuje ledwie od sezonu 2021/2022, poczyna sobie bez kompleksów. Już samo wejście w sezon, naznaczone serią zwycięstw było imponujące , a później - choć zaczęły pojawiać się porażki - lublinianie wciąż są w czubie tabeli. Po rozegraniu 24. kolejek drużyna zajmuje 5. miejsce z zaledwie sześciopunktową stratą do trzeciego Projektu Warszawa (liderem rozgrywek z 60 pkt jest Jastrzębski Węgiel).

Co więcej, Bogdanka znakomicie radzi sobie także na międzynarodowym parkiecie, meldując się w półfinale Pucharu Challenge. Naturalnie nie są to najbardziej prestiżowe europejskie rozgrywki, wręcz przeciwnie, ale takiemu marszowi po ewentualny triumf należy tylko przyklasnąć. Kibice zacierają ręce, bo już dzisiaj (20:30, transmisja w Polsacie Sport 1) lublinianie zmierzą się na wyjeździe ze Sportingiem CP Lizbona. Będzie to pierwsza batalia, która wyłoni finalistę. Klub ma także chrapkę na sięgnięcie po Puchar Polski.