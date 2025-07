Sięgnąć po upragnione złoto po pięciu przegranych finałach z rzędu - to nie zdarza się często. Takiej sztuki dokonały jednak w ostatnim sezonie siatkarki DevelopResu Rzeszów, które po srebrnych latach w końcu zdobyły mistrzostwo Polski, w finałowej rywalizacji pokonując ŁKS Commercecon Łódź.

Do tytułu poprowadził je Stephane Antiga. Ten sam, który wcześniej przegrywał finały i w końcu zdecydował, że przeniesie się do Włoch. Tyle że Savino Del Bene Scandicci już w połowie października poinformowało o rozstaniu z francuskim szkoleniowcem. Ten pozostawał bez pracy przez kilka miesięcy, aż... znów zgłosił się do niego DevelopRes.