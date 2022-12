Rzeszowianie w tym sezonie wygrywają we własnej hali niemal wszystko. Wyjątkiem był poprzedni mecz w Rzeszowie, przegrany z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. W tamtym starciu było sporo emocji, w czwartek zdecydowanie mniej. Wicelider tabeli pewnie poradził sobie z PSG Stalą, która w ostatnich tygodniach wyraźnie spuściła z tonu.

Od tego momentu gospodarze zaczęli zyskiwać przewagę, już po chwili wynosiła trzy, a potem nawet pięć punktów. Na boisko wrócił Gierżot, który w końcówce popisał się efektownym blokiem, ale to Asseco Resovia wygrała 25:22 .

Mniej błędów PSG Stali Nysa, ale Asseco Resovia wygrywa jeszcze wyżej

PlusLiga. Asseco Resovia wyraźnie lepsza

Muzaj, który w trakcie sezonu stracił miejsce w podstawowym składzie na rzecz Jakuba Buckiego , pozostał na boisku na trzecią partię. Goście wciąż mieli problemy z przyjęciem, Resovia znów szybko uciekła na trzy punkty, ale siatkarze z Nysy jeszcze podjęli walkę. Doprowadzili do remisu 12:12.

Siatkarze z Nysy przegrali po raz trzeci z rzędu. To już ich piąta porażka w sześciu ostatnich kolejkach. Mimo świetnego początku sezonu PSG Stal jest więc poza czołową szóstką PlusLigi. A to sześć pierwszych zespołów tabeli po 15. kolejce otrzyma szansę gry o Puchar Polski. Rzeszowianie, którzy przed meczem Jastrzębskiego Węgla zbliżyli się na zaledwie punkt do lidera tabeli, są pewni gry w ćwierćfinale PP.