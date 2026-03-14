Ostatnie dni to wielki, pozytywny zwrot akcji dla Mikołaja Sawickiego. Najpierw Polska Agencja Antydopingowa ogłosiła, że uchyla zawieszenie dla siatkarza, który od końca maja nie mógł grać ani trenować z drużyną z powodu wykrycia w jego organizmie niedozwolonych substancji. Okazało się, że błąd mogło popełnić laboratorium badające próbkę pobraną od zawodnika.

Potem prezes Bogdanki LUK Lublin Krzysztof Skubiszewski zapewnił, że nie będzie żadnych problemów z tym, by jeszcze w tym sezonie zgłosić Sawickiego do gry.

"Żadnego wyjątku nie trzeba robić. Mikołaj już dwa lata jest naszym zawodnikiem, jest zarejestrowany w naszym klubie, miał podpisany wieloletni kontrakt. Nic się nie zmienia" - zapewnił prezes.

Skubiszewski zastrzegł, że potrzeba czasu na powrót przyjmującego do gry, ale ten rzeczywiście został włączony do składu na piątkowy mecz PlusLigi z Aluron CMC Wartą Zawiercie. A to nie koniec.

Tysiące kibiców, niespodzianka dla Mikołaja Sawickiego. Zostaje w Lublinie

Lubelski klub zgotował bowiem Sawickiemu wyjątkowe powitanie. To właśnie 26-letni siatkarz jako ostatni pojawił się na boisku w trakcie przedmeczowej prezentacji. W hali głośno witało go ponad 4200 kibiców. Co więcej, fani ubrali specjalne maski z podobizną zawodnika.

Na płycie boiska pojawili się też prezesi klubu. Wraz z Sawickim ogłosili ważną nowinę: przedłużenie kontraktu z przyjmującym na kolejny sezon.

Mikołaj Sawicki wrócił do drużyny! Gorące powitanie w Lublinie Polsat Sport

"Przygotowali to perfekcyjnie. Spodziewałem się czegoś, ale nie, że to będzie z takim rozmachem. Czuję się tutaj teraz chciany. Czy w oku zakręciła się łezka? Troszeczkę. Ale to był chyba jeden z większych stresów, jakie miałem. Nawet przed meczem się tak nie stresowałem" - przyznał Sawicki po meczu przed kamerą Polsatu Sport.

Wcześniej przyjmujący dziękował też kibicom osobiście. Po spotkaniu, które obejrzał z perspektywy rezerwowego - mistrzowie Polski przegrali z Aluron CMC Wartą Zawiercie 0:3 - chwycił za mikrofon i skierował krótkie słowa do fanów.

Dziękuję za wsparcie. (…) Cieszę się, że zostaję z wami na następny sezon. Mam nadzieję, że w następnym meczu będzie co świętować

Siatkówka. Bogdanka LUK Lublin czeka na Sawickiego. "Jadę jeszcze na emocjach"

A w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz z Polsat Sport zapewnił, że dla niego pozostanie w klubie z Lublina było prostą, oczywistą decyzją.

Polska Agencja Antydopingowa przekazała niedawno, że sprawa związana z zawieszeniem siatkarza nie jest jeszcze zamknięta. Teraz jednak Sawicki koncentruje się na powrocie do formy - zbliża się kluczowa faza sezonu w PlusLidze i Lidze Mistrzów.

"Spodziewałem się, że będzie gorzej. Ale psychicznie ta informacja mnie podkręciła. Na razie pewnie jadę jeszcze na emocjach, jak znikną, pojawi się pierwszy ból" - uśmiecha się siatkarz.

W poprzednim sezonie Sawicki był jedną z pierwszoplanowych postaci Bogdanki LUK Lublin w finałach PlusLigi zakończonych pierwszym w historii klubu tytułem mistrza kraju. Trafił też na zgrupowanie reprezentacji Polski prowadzonej przez Nikolę Grbicia i to właśnie tam zastały go wieści o wyniku kontroli antydopingowej.

Mikołaj Sawicki Marcin Golba/NurPhoto AFP

Mikołaj Sawicki Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Od lewej: Alex Grozdanov, Wilfredo Leon i Mikołaj Sawicki Bartłomiej Wójtowicz/ Reporter East News