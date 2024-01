Jeszcze przed startem sezonu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle była wymieniana w gronie poważnych kandydatów do włączenia się do walki o medale PlusLigi. Mowa bowiem o aktualnych wicemistrzach Polski i zespole, który ma swoich szeregach reprezentantów kraju, w tym Aleksandra Śliwkę, Marcina Janusza, Łukasza Kaczmarka czy Bartosza Bednorza.

Problemy zdrowotne na przestrzeni ostatnich miesięcy zgłaszała większość zawodników, co przekładało się też na wyniki zespołu. ZAKSA przegrała dziewięć spotkań ligowych i nie uzyskała prawa gry w Pucharze Polski. Po 17 kolejkach zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w PlusLidze i jeśli chce zagrać w fazie play-off, musi regularnie punktować. To już jednak nie jest zadanie dla Tuomasa Sammelvuo, którego w poniedziałek 22 stycznia zwolniono ze stanowiska trenera . Fina zastąpił Adam Swaczyna, który tymczasowo będzie pełnił rolę pierwszego trenera. Szkoleniowca ma wspierać Michał Chadała.

Burza po zwolnieniu trenera PlusLigi. Kibice oburzeni

"Co za bzdury. Drużyna właśnie zaczęła grać. Seria kontuzji była bezprecedensowa. Jeśli to są jedyne powody odsunięcia Trenera, to nie są to dobre powody!" - czytamy w jednym z komentarzy. "Gość wygrał Ligę Mistrzów, zasłużył na szacunek i szansę wyprowadzenia zespołu z kryzysu... Dla mnie decyzja kompletnie... Nie no to jest kompletna amatorka" - przekonywał ktoś inny.