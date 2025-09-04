Brazylijski gwiazdor wprost o Polsce. To dlatego wybrał nasz kraj

Brazylijczyk w meczach towarzyskich nie grał w pierwszym składzie ze względu na uraz. "Mam problem z kostką. Zmagam się z urazem i wspólnie ze sztabem podjęliśmy decyzję, że na razie będę miał przerwę w grze i wykonywaniu skoków. Trenuję na siłowni i robię wszystko, żeby być w gotowości do gry na MŚ na Filipinach" - zapewniał.

Alan Souza od nowego sezonu zagra w Polsce

Alan Souza od nowego sezonu ponownie zagra w PlusLidze. W sezonie 2023/2024 był zawodnikiem AZS Olsztyn, a potem przeniósł się na rok do Japonii. Zdaje się jednak, że stęsknił się za Polską. To właśnie tu zagra od nowego sezonu.

Okazało się, że nie zastanawiał się długo nad transferem powrotnym do naszego kraju. Według niego samego, czuł się tutaj bardzo dobrze i grał na wysokim poziomie. "Tak. Chciałem wrócić do PlusLigi, ponieważ czuję, że w Polsce mogę grać swoją najlepszą siatkówkę. Prawdę mówiąc w Japonii miałem ciężki sezon i zmagałem się tam z problemami. Liczę na to, że w Polsce ponownie będę mógł grać na najwyższym poziomie, bo kiedy grałem w Olsztynie, to czułem się świetnie i uważam, że rozegrałem bardzo dobry sezon" - wyznał.

Alan Souza zapytany o siatkówkę w Polsce

Souza postanowił też pokazać, czym według niego różni się polskie podejście do siatkówki od brazylijskiego. Jak sam stwierdził, o ile w jego rodzinnym kraju ten sport jest bardzo lubiany, o tyle nie ma na niego takiego szału jak w Polsce.

"Bardzo doceniam, że siatkówka w Polsce jest tak szanowana i uwielbiana. Polscy kibice są niesamowicie silni i kochają siatkówkę. Różnica między popularnością siatkówki w Brazylii i w Polsce jest taka, że w moim ojczystym kraju fani lubią ten sport, a w Polsce go wręcz kochają i to daje się odczuć" - podsumował.

