Alan Souza przez lata występował w Brazylii, a po raz pierwszy z zagranicznym klubem związał się w 2021 roku, podpisując kontrakt z rosyjskim Kuzbassem Kemerowo. Tam długo miejsca nie zagrzał i wrócił do ojczyzny, rozgrywając kolejny sezon w lidze brazylijskiej. W 2023 roku związał się z Indykpolem AZS-em Olsztyn, szybko stając się jedną z gwiazd rozgrywek. Zdobył w sumie 623 punkty w sezonie, zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodników, był też najlepszym atakującym PlusLigi.

Brazylijski atakujący, który z reprezentacją swojego kraju sięgał m.in. po medale Pucharu Świata i Ligi Narodów, w 2024 roku ponownie zdecydował się na zmianę otoczenia, tym razem wiążąc się z japońskim Toray Arrows. W Kraju Kwitnącej Wiśni rozegrał tylko jeden sezon, po czym wrócił do Polski, od sezonu 2025/2026 broni barw PGE GiEK Skry Bełchatów.

Alan Souza miał stać się liderem drużyny, ale okazało się, że przez problemy zdrowotne, jakich nabawił się podczas sezonu reprezentacyjnego (razem z kadrą Brazylii występował w Lidze Narodów i na mistrzostwach świata), przegapi początek sezonu. Taki był początkowy plan Skry, później okazało się, że powrót atakującego na boisko opóźni się, ponieważ ten przechodzi rehabilitację, a sztab nie chce ryzykować jego kontuzji w przypadku przedwczesnego włączenia do składu meczowego.

PlusLiga. Alan Souza wrócił do gry. To mówi o grze w Polsce

Finalnie Brazylijczyk do gry wrócił w styczniu, od tego momentu wystąpił w trzech meczach ligowych. Teraz w rozmowie z klubowymi mediami ogłosił, że czuje się bardzo dobrze. Wprawdzie nie jest jeszcze w stuprocentowej formie, ale wierzy, że ta nadejdzie na najważniejsze mecze. Nie ukrywał również tego, jak trudne było dla niego oczekiwanie na powrót do gry.

"Bez wątpienia najtrudniejszy był aspekt mentalny. Były dni, kiedy czułem się świetnie, nie odczuwałem bólu, a mimo to nie mogłem trenować z drużyną. Codziennie obserwowałem treningi, widziałem, jak wszyscy trenują i dają z siebie wszystko, a ja nie mogłem nic wnieść" - przyznał.

Czas rehabilitacji nie był dla Alana łatwy, musiał zaakceptować fakt, że wielu ćwiczeń nie może przez pewien czas wykonywać.

Na początku mojej rekonwalescencji nie mogłem wykonywać wielu ćwiczeń, które są typowe dla siatkówki, więc musieliśmy sporo zmodyfikować. Podczas fizjoterapii musiałem wykonywać wiele ćwiczeń na kostkę, których wcześniej nie robiłem w swojej karierze. Był to więc czas próbowania nowych rzeczy, ale też nauki

Podczas rozmowy poruszono też wątek gry w PlusLidze. Co takiego gra w polskich rozgrywkach wnosi do kariery utytułowanego Brazylijczyka?

"Plusliga ma wyjątkową przewagę - wszystkie drużyny są bardzo konkurencyjne. To pomogło mi stać się bardziej regularnym i lepiej zrozumieć moją grę w siatkówkę. Mentalnie muszę być zmotywowany i skoncentrowany w każdym meczu, co pozwala rozwijać się jako zawodnikowi" - wyznał.

PGE GiEK SKra Bełchatów obecnie zajmuje 9. miejsce w PlusLidze i musi regularnie wygrywać kolejne mecze, jeśli marzy o pozycji w czołowej "8" gwarantującej udział w play-offach. Klub Brazylijczyka kolejny mecz rozegra w piątek 13 lutego, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z JSW Jastrzębskim Węglem.

Darlan i Alan Souza DANIEL RAMALHO / AFP AFP

Alan Souza Natalia Kolesnikova AFP

Alan Souza tym VolleyballWorld materiały prasowe

Patrycja Maliszewska: O tym, że zawodnicy są w czołówce, decyduje połączenie talentu i pracy Polsat Sport