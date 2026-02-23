Bolesny powrót kadrowicza Grbicia. Sensacja w PlusLidze, i to w jakim stylu

Dwa miesiące - tak długo kibice PGE Projektu Warszawa czekali na występ Jakuba Kochanowskiego. Środkowy reprezentacji Polski doznał urazu kolana, a jego powrót do gry się przedłużał. Towarzyszył drużynie tylko w roli rezerwowego libero, w poniedziałek w końcu pojawił się w podstawowym składzie Warszawian.

A jego zespół, przecież wicelider PlusLigi, miał w pierwszym secie trudno. Cuprum Stilon Gorzów, który po zwycięstwach drużyn z Częstochowy i Lwowa wciąż był w centrum walki o utrzymanie, mocno rozpoczął mecz w Warszawie. Gorzowianie byli skuteczni w ataku, w czym celował Chizoba Neves. Prowadzili 15:12, potem jeszcze 18:15.

Trenerzy PGE Projektu, Kamil Nalepka i Bartosz Kaczmarek, szukali na to recepty. Goście cały czas jednak świetnie zagrywali, w końcówce partii rywali serwisem zaskoczył Krzysztof Rejno. W kolejnej akcji Patryk Niemiec zablokował atak Bartosza Bednorza, po chwili Gorzowianie cieszyli się ze zwycięstwa 25:20.

Sensacyjny początek w Warszawie. Faworyt w odwrocie, zmiany nie pomogły

A przecież warszawscy siatkarze w ostatnich spotkaniach notowali cenne wyniki. W PlusLidze ograli mocny Indykpol AZS Olsztyn. W Lidze Mistrzów co prawda przegrali z Cucine Lube Civitanova, ale wygrali dwa sety, co było decydujące dla zakwalifikowania się do fazy play-off.

Na drugiego seta Kochanowski już nie wyszedł, pod siatką zastąpił go Karol Kłos. Ofensywę PGE Projektu napędzał Kevin Tillie, ale to nie złamało Cuprum Stilonu. Kiedy Chizoba popisał się asem serwisowym, a Kamil Kwasowski wykorzystał kontratak, Gorzowianie prowadzili już 16:13.

Skuteczny był przyjmujący gości Mathis Henno, trenerzy Warszawian ściągnęli z boiska nękanego zagrywkami rywali Bartosza Bednorza. Nic jednak już nie zatrzymało rozpędzonych gości, którzy wygrali 25:22 i zapewnili sobie co najmniej punkt do ligowej tabeli.

Sensacja stała się faktem. To może wystarczyć do utrzymania w PlusLidze

Bednorz wrócił na boisko na początek trzeciego seta, ale tylko na trzy akcje. Gdy znów zagrywką zaskoczył go Kwasowski, przy stanie 3:0 dla gości do gry wszedł Bartosz Firszt, zmieniając właśnie reprezentanta Polski. Po bloku Henno Gorzowianie prowadzili już 6:1.

Po kontrataku wykończonym przez Francuza przewaga gości wzrosła do siedmiu punktów. Duet trenerów Warszawian szukał pomocy u kolejnych rezerwowych, z boiska zeszli Tillie czy Jurij Semeniuk. To nic jednak nie dało. Gorzowianie rozbili rywali w ostatniej partii 25:19.

Dla Cuprum Stilonu to siódme zwycięstwo w tym sezonie. Dzięki temu przewaga Gorzowian nad miejscem spadkowym, czyli ostatnią w tabeli Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa, wzrosła do aż siedmiu punktów. PGE Projekt pozostaje na drugiej pozycji.

PGE Projekt Warszawa: Weber, Kochanowski, Bednorz, Firlej, Semeniuk, Tillie - Wojtaszek (libero) oraz Kozłowski, Gomułka, Firszt, Kłos, Koppers, Strulak

Cuprum Stilon Gorzów: Chizoba, Rejno, Kwasowski, Thiago, Niemiec, Henno - Gregorowicz (libero) oraz Gąsior, Węgrzyn

Kevin Tillie, przyjmujący PGE Projektu Warszawa Piotr Nowak PAP

Kadr z meczu PGE Projekt Warszawa - Cuprum Stilon Gorzów Piotr Nowak PAP

Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów Piotr Nowak PAP

Cuprum Stilon Gorzów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Skrót meczu Polsat Sport