Bolesny cios od wicelidera. Michał Winiarski bezradny, koncert w hicie PlusLigi
Hit siatkarskiej PlusLigi zakończył się już po trzech setach. Aluron CMC Warta Zawiercie przyjechała do Warszawy po przykrej porażce w Pucharze Polski i po raz kolejny nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Trzeci zespół tabeli poległ w rywalizacji z wiceliderem, czyli PGE Projektem. Warszawianie znakomicie poradzili sobie mimo problemów kadrowych i, przynajmniej na parę godzin, wysunęli się na czoło całej stawki.
PGE Projekt Warszawa do hitu PlusLigi przystąpił osłabiony. Nadal do gry gotowy nie był Jakub Kochanowski, a przed samym meczem niezdolny do gry okazał się Linus Weber. Na pozycji atakującego musiał go więc zastąpić Bartosz Gomułka.
Zaskoczenie było też w ataku Aluron CMC Warty Zawiercie. Trener Michał Winiarski po porażce w TAURON Pucharze Polski z Asseco Resovią Rzeszów postawił na Kyle'a Ensinga - Amerykanin zastąpił Bartłomieja Bołądzia.
Rewanż za półfinał z poprzedniego sezonu zaczął się intensywnie. Od początku na boisku iskrzyło - już po drugiej akcji meczu żółtą kartkę za nerwową reakcję obejrzał Bartosz Kwolek. Po chwili na dwa, a potem trzy punkty odskoczyli gospodarze - pomógł im punktowy blok - i nie dali się dogonić do końca pierwszego seta.
Warszawianie w pierwszym secie popełnili tylko dwa błędy, a rywale aż dziewięć. Przy wysokiej skuteczności obu zespołów to okazało się decydujące. Ciężar pierwszego seta udźwignął Gomułka, który zdobył siedem punktów - PGE Projekt wygrał 25:21.
Siatkówka. Zwrot akcji w Warszawie. Nie pomogły zmiany Michała Winiarskiego
Początek drugiej partii to już jednak lepsza dyspozycja gości. Świetnie w zagrywce rozpoczął Mateusz Bieniek, po jego trzech asach serwisowych Warta prowadziła 6:2. Kiedy swoje zagrywką dołożył Jurij Gladyr, przewaga sięgnęła sześciu punktów.
Tyle że gospodarze szybko ją zniwelowali. Dwa punktowe bloki przy atakach Ensinga dały remis, a po chwili to oni wygrywali 14:13. Kapitalnie blok rywali rozrzucał ich rozgrywający Jan Firlej.
Warszawianie świetnie prezentowali się w obronie, a do tego Jurij Semeniuk efektownie zatrzymał blokiem Gladyra. Winiarski ściągnął z boiska Aarona Russella, ale nie zatrzymał rywali. PGE Projekt w świetnym stylu odwrócił losy seta i wygrał 25:20.
PlusLiga. PGE Projekt Warszawa z koncertowym zwycięstwem. Awans w tabeli
Zawiercianie po Klubowych Mistrzostwach Świata mają problemy. Na początku trzeciego seta przez chwilę prowadzili, ale ponownie gospodarze szybko odwrócili wynik. Winiarski szybko poprosił o przerwę, a PGE Projekt prowadził 8:5.
Goście mieli problemy z zatrzymaniem Bartosza Bednorza. Przyjmujący reprezentacji Polski pokazywał się z dobrej strony, a Winiarski już przy stanie 11:6 wykorzystał drugą przerwę.
Warszawianie utrzymywali jednak przewagę i w drugiej części seta mieli tylko spokojnie domknąć mecz. W końcówce rywale wygrali jednak aż osiem akcji z rzędu. Gospodarze skończyli mecz dopiero przy stanie 25:23.
PGE Projekt po cennym zwycięstwie, przynajmniej na parę godzin, awansował na pierwsze miejsce w tabeli PlusLigi. To może się szybko zmienić, bo jeszcze w sobotę zagra dotychczasowy lider, czyli Bogdanka LUK Lublin. Zawiercianie przegrali piąte ligowe spotkanie w tym sezonie.
PGE Projekt Warszawa: Gomułka, Kłos, Bednorz, Firlej, Semeniuk, Tillie - Wojtaszek (libero) oraz Koppers, Kozłowski
Aluron CMC Warta Zawiercie: Ensing, Gladyr, Kwolek, Tavares, Bieniek, Russell - Popiwczak (libero) oraz Nowosielski, Bołądź, Łaba