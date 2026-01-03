PGE Projekt Warszawa do hitu PlusLigi przystąpił osłabiony. Nadal do gry gotowy nie był Jakub Kochanowski, a przed samym meczem niezdolny do gry okazał się Linus Weber. Na pozycji atakującego musiał go więc zastąpić Bartosz Gomułka.

Zaskoczenie było też w ataku Aluron CMC Warty Zawiercie. Trener Michał Winiarski po porażce w TAURON Pucharze Polski z Asseco Resovią Rzeszów postawił na Kyle'a Ensinga - Amerykanin zastąpił Bartłomieja Bołądzia.

Rewanż za półfinał z poprzedniego sezonu zaczął się intensywnie. Od początku na boisku iskrzyło - już po drugiej akcji meczu żółtą kartkę za nerwową reakcję obejrzał Bartosz Kwolek. Po chwili na dwa, a potem trzy punkty odskoczyli gospodarze - pomógł im punktowy blok - i nie dali się dogonić do końca pierwszego seta.

Warszawianie w pierwszym secie popełnili tylko dwa błędy, a rywale aż dziewięć. Przy wysokiej skuteczności obu zespołów to okazało się decydujące. Ciężar pierwszego seta udźwignął Gomułka, który zdobył siedem punktów - PGE Projekt wygrał 25:21.

Siatkówka. Zwrot akcji w Warszawie. Nie pomogły zmiany Michała Winiarskiego

Początek drugiej partii to już jednak lepsza dyspozycja gości. Świetnie w zagrywce rozpoczął Mateusz Bieniek, po jego trzech asach serwisowych Warta prowadziła 6:2. Kiedy swoje zagrywką dołożył Jurij Gladyr, przewaga sięgnęła sześciu punktów.

Tyle że gospodarze szybko ją zniwelowali. Dwa punktowe bloki przy atakach Ensinga dały remis, a po chwili to oni wygrywali 14:13. Kapitalnie blok rywali rozrzucał ich rozgrywający Jan Firlej.

Warszawianie świetnie prezentowali się w obronie, a do tego Jurij Semeniuk efektownie zatrzymał blokiem Gladyra. Winiarski ściągnął z boiska Aarona Russella, ale nie zatrzymał rywali. PGE Projekt w świetnym stylu odwrócił losy seta i wygrał 25:20.

PlusLiga. PGE Projekt Warszawa z koncertowym zwycięstwem. Awans w tabeli

Zawiercianie po Klubowych Mistrzostwach Świata mają problemy. Na początku trzeciego seta przez chwilę prowadzili, ale ponownie gospodarze szybko odwrócili wynik. Winiarski szybko poprosił o przerwę, a PGE Projekt prowadził 8:5.

Goście mieli problemy z zatrzymaniem Bartosza Bednorza. Przyjmujący reprezentacji Polski pokazywał się z dobrej strony, a Winiarski już przy stanie 11:6 wykorzystał drugą przerwę.

Warszawianie utrzymywali jednak przewagę i w drugiej części seta mieli tylko spokojnie domknąć mecz. W końcówce rywale wygrali jednak aż osiem akcji z rzędu. Gospodarze skończyli mecz dopiero przy stanie 25:23.

PGE Projekt po cennym zwycięstwie, przynajmniej na parę godzin, awansował na pierwsze miejsce w tabeli PlusLigi. To może się szybko zmienić, bo jeszcze w sobotę zagra dotychczasowy lider, czyli Bogdanka LUK Lublin. Zawiercianie przegrali piąte ligowe spotkanie w tym sezonie.

PGE Projekt Warszawa: Gomułka, Kłos, Bednorz, Firlej, Semeniuk, Tillie - Wojtaszek (libero) oraz Koppers, Kozłowski

Aluron CMC Warta Zawiercie: Ensing, Gladyr, Kwolek, Tavares, Bieniek, Russell - Popiwczak (libero) oraz Nowosielski, Bołądź, Łaba

Aaron Russell i Bartosz Kwolek, przyjmujący Aluron CMC Warty Zawiercie Piotr Nowak PAP

W bloku Bartosz Gomułka, atakuje Aaron Russell Piotr Nowak PAP

Kadr z meczu PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie Piotr Nowak PAP