Bolesny cios od wicelidera. Michał Winiarski bezradny, koncert w hicie PlusLigi

Damian Gołąb

Hit siatkarskiej PlusLigi zakończył się już po trzech setach. Aluron CMC Warta Zawiercie przyjechała do Warszawy po przykrej porażce w Pucharze Polski i po raz kolejny nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Trzeci zespół tabeli poległ w rywalizacji z wiceliderem, czyli PGE Projektem. Warszawianie znakomicie poradzili sobie mimo problemów kadrowych i, przynajmniej na parę godzin, wysunęli się na czoło całej stawki.

Dwóch siatkarzy w białych koszulkach energicznie świętuje zdobyty punkt, na pierwszym planie wyraźne emocje na ich twarzach, w tle siatka oraz fragment zawodnika w żółtym stroju; w okrągłej wstawce trener w niebieskiej koszulce gestykuluje, przekazując...
Siatkarze PGE Projektu Warszawa rozbili drużynę Michała WiniarskiegoPAP/Piotr Nowak/ Art ServicePAP

PGE Projekt Warszawa do hitu PlusLigi przystąpił osłabiony. Nadal do gry gotowy nie był Jakub Kochanowski, a przed samym meczem niezdolny do gry okazał się Linus Weber. Na pozycji atakującego musiał go więc zastąpić Bartosz Gomułka.

Zaskoczenie było też w ataku Aluron CMC Warty Zawiercie. Trener Michał Winiarski po porażce w TAURON Pucharze Polski z Asseco Resovią Rzeszów postawił na Kyle'a Ensinga - Amerykanin zastąpił Bartłomieja Bołądzia.

Rewanż za półfinał z poprzedniego sezonu zaczął się intensywnie. Od początku na boisku iskrzyło - już po drugiej akcji meczu żółtą kartkę za nerwową reakcję obejrzał Bartosz Kwolek. Po chwili na dwa, a potem trzy punkty odskoczyli gospodarze - pomógł im punktowy blok - i nie dali się dogonić do końca pierwszego seta.

Warszawianie w pierwszym secie popełnili tylko dwa błędy, a rywale aż dziewięć. Przy wysokiej skuteczności obu zespołów to okazało się decydujące. Ciężar pierwszego seta udźwignął Gomułka, który zdobył siedem punktów - PGE Projekt wygrał 25:21.

    Siatkówka. Zwrot akcji w Warszawie. Nie pomogły zmiany Michała Winiarskiego

    Początek drugiej partii to już jednak lepsza dyspozycja gości. Świetnie w zagrywce rozpoczął Mateusz Bieniek, po jego trzech asach serwisowych Warta prowadziła 6:2. Kiedy swoje zagrywką dołożył Jurij Gladyr, przewaga sięgnęła sześciu punktów.

    Tyle że gospodarze szybko ją zniwelowali. Dwa punktowe bloki przy atakach Ensinga dały remis, a po chwili to oni wygrywali 14:13. Kapitalnie blok rywali rozrzucał ich rozgrywający Jan Firlej.

    Warszawianie świetnie prezentowali się w obronie, a do tego Jurij Semeniuk efektownie zatrzymał blokiem Gladyra. Winiarski ściągnął z boiska Aarona Russella, ale nie zatrzymał rywali. PGE Projekt w świetnym stylu odwrócił losy seta i wygrał 25:20.

    PlusLiga. PGE Projekt Warszawa z koncertowym zwycięstwem. Awans w tabeli

    Zawiercianie po Klubowych Mistrzostwach Świata mają problemy. Na początku trzeciego seta przez chwilę prowadzili, ale ponownie gospodarze szybko odwrócili wynik. Winiarski szybko poprosił o przerwę, a PGE Projekt prowadził 8:5.

    Goście mieli problemy z zatrzymaniem Bartosza Bednorza. Przyjmujący reprezentacji Polski pokazywał się z dobrej strony, a Winiarski już przy stanie 11:6 wykorzystał drugą przerwę.

    Warszawianie utrzymywali jednak przewagę i w drugiej części seta mieli tylko spokojnie domknąć mecz. W końcówce rywale wygrali jednak aż osiem akcji z rzędu. Gospodarze skończyli mecz dopiero przy stanie 25:23.

    PGE Projekt po cennym zwycięstwie, przynajmniej na parę godzin, awansował na pierwsze miejsce w tabeli PlusLigi. To może się szybko zmienić, bo jeszcze w sobotę zagra dotychczasowy lider, czyli Bogdanka LUK Lublin. Zawiercianie przegrali piąte ligowe spotkanie w tym sezonie.

    PlusLiga
    15 kolejka
    03.01.2026
    14:45
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    PGE Projekt Warszawa: Gomułka, Kłos, Bednorz, Firlej, Semeniuk, Tillie - Wojtaszek (libero) oraz Koppers, Kozłowski

    Aluron CMC Warta Zawiercie: Ensing, Gladyr, Kwolek, Tavares, Bieniek, Russell - Popiwczak (libero) oraz Nowosielski, Bołądź, Łaba

    Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Dwóch siatkarzy w zielonych strojach walczy o odbiór piłki podczas profesjonalnego meczu siatkarskiego. W tle widoczni sędziowie oraz kibice na trybunach, atmosfera sportowej rywalizacji.
    Aaron Russell i Bartosz Kwolek, przyjmujący Aluron CMC Warty ZawierciePiotr NowakPAP
    Zawodnik w zielonej koszulce atakuje piłkę siatkową ponad siatką, podczas gdy zawodnik w białej koszulce próbuje zablokować atak, tłum kibiców widoczny jest w tle.
    W bloku Bartosz Gomułka, atakuje Aaron RussellPiotr NowakPAP
    Moment dynamicznej walki przy siatce podczas meczu siatkówki, zawodnik w białym stroju atakuje piłkę nad blokiem przeciwnika w zielono-żółtym stroju, widoczne zacięcie oraz sportowa rywalizacja.
    Kadr z meczu PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta ZawierciePiotr NowakPAP

