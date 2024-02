Jakub Jarosz od 2019 roku występuje w GKS-ie Katowice i to właśnie w barwach tego klubu udało mu się przejść do historii - w meczu z PSG Stalą Nysa przekroczył granicę 5 tys.punktów w PlusLidze i stał się trzecim zawodnikiem, który może poszczycić się takim wyczynem. Przed nim w zestawieniu znajdują się tylko Dawid Konarski, który ma na koncie ponad 5 tys. punktów i nadal śrubuje ten wynik oraz Mariusz Wlazły, który już zakończył karierę z 7624 punktami na koncie.

"Oczywiście można było zrobić więcej, ale generalnie uważam, że miałem sporo szczęścia. Gdybym miał doradzać dzieciom to bałbym się tylko tego, że sport jest zawodem mocno niepewnym. Daje bardzo dużo satysfakcji i emocji, ale przez te cholerne kontuzje każdy twój sezon może okazać się ostatnim. Na to nie ma się wpływu" - wyznał.

Jakub Jarosz szczerze o bolesnych chwilach. "Znieruchomiałem"

I chociaż Jarosz wywalczył wiele cennych trofeów i jest trzecim w historii najskuteczniejszym siatkarzem PlusLigi, to jego początki w tych rozgrywkach nie należały do najłatwiejszych. Atakujący seniorską karierę zaczynał w Mostostalu-Azoty Kędzierzynie-Koźle, z którego w 2008 roku przeszedł do Skry Bełchatów. Po sezonie wrócił do Kędzierzyna-Koźle i tam doświadczył wielu przykrych chwil.