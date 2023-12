Bolesna seria wicemistrzów Polski. Rywale rozstawiają czołówkę po kątach

Trzykrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów w tym sezonie w każdym meczu muszą radzić sobie w niepełnym składzie. O ile do końca ligi jeszcze daleko i sprawa walki o medale pozostaje otwarta, o tyle ZAKSA może mieć problem z zakwalifikowaniem się do rozgrywek o Puchar Polski. Weźmie w nich udział czołowa szóstka PlusLigi po półmetku rundy zasadniczej. Zostały do niego jeszcze trzy kolejki, a kędzierzynianie są na skraju czołowej ósemki.