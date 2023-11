Myślę, że zlekceważyliśmy to spotkanie. Niestety ja wiedziałem o tym, że to będzie ciężki mecz, jak zresztą każdy w Lidze Mistrzów w naszej grupie. Starałem się mentalnie przygotować zespół na to spotkanie, ale okazało się, że wpadliśmy w tarapaty w trakcie meczu, po części też dlatego, że rywale grali dobrze, a my nie potrafiliśmy znaleźć właściwych rozwiązań żeby grać na naszym poziomie

~ stwierdził cytowany przez plusliga.pl.