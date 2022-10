Bolesna lekcja beniaminka. Rywale atakują czołówkę

Siatkarze z Olsztyna rozpoczęli sezon od dwóch porażek. Później jednak zdecydowanie wrzucili wyższy bieg. Wygrana z BBTS-em to już ich czwarte zwycięstwo z rzędu. W dodatku pozwoliło na imponujący skok w tabeli - z dziesiątego miejsca tuż za podium. Beniaminek z Bielska-Białej jest przedostatni, a w sobotę odebrał kolejną bolesną lekcję.

Już na początku pierwszego seta przewagę wypracowali sobie gospodarze. Prowadzili już 8:2, skutecznie atakował Karol Butryn , do tego punkt zagrywką zdobył Taylor Averill .

Olsztynianie grali spokojnie i kontrolowali losy seta, od czasu do czasu dorzucając efektowne zagranie. Asem serwisowym popisał się także Butryn, przewaga Indykpolu AZS była duża. Skończyło się wysoką wygraną 25:17, w ostatniej akcji w siatkę zaatakował Dawid Woch .

Indykpol AZS Olsztyn zdecydowanie lepszy w drugim secie. Bielszczan pogrążały błędy

W składzie olsztynian ponownie zabrakło Moritza Karlitzka , który już przed tygodniem w Zawierciu pauzował z powodu urazu. W pierwszej szóstce Niemca znów zastępował więc Robbert Andringa . Do składu wskoczył także 19-letni libero Kuba Hawryluk .

W drużynie BBTS-u na rozegraniu po raz kolejny wystąpił Radosław Gil. To on wskoczył do szóstki po tym, jak po zaledwie czterech meczach klub opuścił Niemiec Jan Zimmermann. W jego miejsce bielszczanie sprowadzili 38-letniego Pierre’a Pujola, ale Francuz jeszcze nie zdobył zaufania szkoleniowca.