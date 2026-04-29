Bogdanka Lublin - Warta Zawiercie. O której i gdzie oglądać finał PlusLigi w TV?

Drugi mecz finału PlusLigi sezonu 2025/2026 Bogdanka Luk Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie zostanie rozegrany dzisiaj 29 kwietnia o godzinie 17:30 w Hali Globus w Lublinie. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin zmierzyły się w tym sezonie dwukrotnie w sezonie zasadniczym. Najpierw Zawiercianie triumfowali przed własną publicznością 3:2, a na wyjeździe rozbili Lublinian 3:0. Siatkarze tych zespołów mają już też za sobą pierwszy mecz finałowy.

Warta Zawiercie w pełni wykorzystała atut gry w roli gospodarza. Kapitalne zagrywki i świetny blok poprowadziły Zawiercian do zwycięstwa z Bogdanką LUK Lublin aż 3:0, co szczegołowo z Sosnowca relacjonował dziennikarz Interii Sport - Damian Gołąb.

Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Na dziś i godzinę 17:30 zaplanowano drugie spotkanie. Kolejne i być może ostatnie zostanie rozegrane 2 maja o godzinie 14:45. Warta Zawiercie trzeci raz z rzędu gra w finałach PlusLigi, ale jak dotąd jeszcze nigdy ich nie wygrała. Dla Bogdanki jest to drugi występ i broni ona w nim tytułu sprzed roku.

Wilfredo Leon w ataku w finale PlusLigi Art Service PAP

Marcin Komenda w bloku w meczu z Aluron CMC Wartą Zawiercie Art Service PAP

