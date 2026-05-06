Bogdanka Lublin - Warta Zawiercie. O której i gdzie obejrzeć finał PlusLigi w TV?

Czwarty mecz finału PlusLigi sezonu 2025/2026 Bogdanka Luk Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie zostanie rozegrany dzisiaj 6 maja o godzinie 20:00 w Hali Globus w Lublinie. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Bogdanka Lublin - Warta Zawiercie. Finał PlusLigi. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Za nami już trzy mecze tegorocznego finału PlusLigi. W pierwszym Aluron CMC Warta Zawiercie w pełni wykorzystała atut gry w roli gospodarza. Kapitalne zagrywki i świetny blok poprowadziły Zawiercian do zwycięstwa z Bogdanką Luk Lublin aż 3:0.

Cztery dni później w Lublinie doszło do rewanżu. Po jednostronnym pierwszym meczu drugie spotkanie było zdecydowanie bardziej zacięte. Mimo mocnego początku Warty Zawiercie obrońcy tytułu potrafili się podnieść. W zwycięstwie Bogdanki po spektakularnym powrocie w czwartej partii olbrzymi udział miał Wilfredo Leon.

Trzecie spotkanie odbyło już już zupełnie pod dyktando Bogdanki. Siatkarze z Lublina w trzech setach ograli Wartę. Po stronie obrońców tytułu nie zawiódł Wilfredo Leon, ale lider lubelskiego zespołu miał też mocne wsparcie ze strony kolegów.

Tym samym Lublinianie postawili Zawiercian pod ścianą. Jeśli dziś Bogdanka wygra, obroni tytuł sprzed roku. Z kolei dla Warty będzie to oznaczało trzecią z rzędu porażkę w finale i ponowne odłożenie marzeń o mistrzostwie na kolejny rok. Zwycięstwo sprawi jednak, że konieczne będzie rozegranie piątego, decydującego starcie, które odbędzie się wówczas 10 maja na hali Arena Sosnowiec o godzinie 14:45.

