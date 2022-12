Błyskawiczne ciosy w Warszawie. Faworyt nie dał szans rywalom

Projekt przed sezonem celował w miejsce na podium, ale cały czas ma dość daleko do czołówki. Ciągnie się za nim przede wszystkim słaby początek rozgrywek. W poprzedniej kolejce, po serii wygranych, warszawianie dotkliwie przegrali 0:3 z Asseco Resovią . W starciu z GKS-em to oni byli jednak zdecydowanie lepsi.

Projekt Warszawa wygrywa drugą partię. Artur Szalpuk napędza drużynę

Drugi set był bardziej wyrównany. Początek partii dobrze zapamięta zapewne Piotr Nowakowski . Środkowy Projektu, który niedawno obchodził 35. urodziny, w jednej z akcji obronił piłkę twarzą. Do stanu 12:12 wynik oscylował wokół remisu.

Wtedy jednak warszawianie zdobyli trzy punkty z rzędu i wypracowali sobie przewagę, którą utrzymali już do końca partii. Co prawda przed końcówką katowiczanie jeszcze postraszyli rywali przy zagrywce Damiana Domagały, ale po chwili błąd w ataku popełnił Gonzalo Quiroga. Projekt doprowadził sprawę do końca, wygraną 25:21 przypieczętował Szalpuk.