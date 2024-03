Błysk najwyższego siatkarza ligi. Utytułowany klub włącza się do walki

PGE GiEK Skra Bełchatów w natarciu. Katowiczanie wytrzymali tylko pół seta

Po kilku minutach bełchatowianie przejęli inicjatywę. Po siódmym punktowym bloku objęli prowadzenie 16:14 - katowiczanie do tego momentu nie mieli na koncie ani jednego takiego zagrania. Przewaga rosła, bo dobrze zagrywali Aciobanitei i Bartłomiej Lipiński. Przy stanie 21:17 dla gospodarzy Słaby wykorzystał drugą przerwę. Po niej wprowadził do gry środkowego Sebastiana Adamczyka, który był już w poprzednim sezonie powołany do szerokiego składu reprezentacji Polski. To nie zmieniło przebiegu seta. Efektownie rozgrywał Grzegorz Łomacz, bełchatowianie wygrali 25:19.