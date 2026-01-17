Błędy pogrążyły medalistów Ligi Mistrzów. Stracona szansa, 34 punkty mistrza świata

ZAKSA kończyła rok 2025 serią porażek, ale w styczniu karta się odwróciła i w końcu przyszło zwycięstwo z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Jastrzębianie dopiero co przegrali zaś z PGE Projektem Warszawa, ale potrafili postawić się czołowej drużynie PlusLigi.

W pierwszym secie sobotniego spotkania na początku o punkt, dwa z przodu byli gospodarze. Prowadzenie 9:7 zyskali po obronie Nicolasa Szerszenia, gdy piłka przeszła na drugą stronę i źle jej lot ocenił libero ZAKS-y Mateusz Czunkiewicz.

Set nadal był jednak wyrównany - aż do końcówki. Jastrzębianie nie potrafili nacisnąć rywali zagrywką, zrobili to zaś goście. Przewagę w kluczowym fragmencie seta dał im as serwisowy Kamila Rychlickiego i ZAKSA wygrała 25:23.

Siatkówka. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmarnowała szansę w drugim secie

Kędzierzynianie w pierwszej partii byli też wyraźnie skuteczniejsi w ataku. Drugą rozpoczęli od prowadzenia 5:1, korzystając z błędów gospodarzy. ZAKSA grała już bez Igora Grobelnego, który doznał kontuzji w pierwszym secie i musiał opuścić boisko wspierany na ramionach fizjoterapeutów. Zastąpił go Jakub Szymański.

Kędzierzynianom nadal szło jednak dobrze, przy wyniku 11:6 dla gości trener JSW Andrzej Kowal przerwał grę. Po chwili niemal nokautujący cios piłką w głowę przyjął jego środkowy Łukasz Usowicz - musiał aż położyć się na boisku, ale na szczęście zdołał wrócić do gry.

A straty jego zespołu zmalały do dwóch punktów. W końcu Jastrzębianie dopadli rywali przy wyniku 20:20, kiedy kontratak wykończył wprowadzony z rezerwy Miran Kujundzić. W końcówce w ataku pomylił się zaś najpierw Rychlicki, a potem Szymański, i ZAKSA przegrała 23:25.

Trzecia partia to jednak znów przewaga gości. Nie do zatrzymania w ofensywie ponownie był Rychlicki, punkt zagrywką dorzucił Szymański, i ZAKSA prowadziła 12:8. Problemy miał za to Rafał Szymura, przyjmujący i kapitan drużyny. I rezerwowy w drużynie JSW Mateusz Kufka zagrywką doprowadził do remisu 17:17.

Wyrównana walka trwała do końca partii. Ale decydujący cios wyprowadzili gospodarze. Ataku nie skończył Szymon Jakubiszak, środkowy ZAKS-y, a po drugiej stronie bez zarzutu spisał się Anton Brehme. I to JSW wygrał 25:23.

PlusLiga. Kontuzja Igora Grobelnego, odpowiedź JSW Jastrzębskiego Węgla

Coraz lepiej funkcjonowała zagrywka Jastrzębian. Już w pierwszych minutach czwartej partii punkt zdobył nią Brehme. Ale tym samym odpowiedział Szymura i ZAKSA prowadziła 10:8. Szczelny blok i as serwisowy Karola Urbanowicza powiększyły jej zapas do czterech punktów. Ostateczny cios z pola zagrywki zadał Quinn Isaacson, Kędzierzynianie nie dali się dogonić i wygrali 25:20.

W tie-breaku Andrea Giani, trener ZAKS-y, nie wytrzymał już po dwóch akcjach i poprosił o przerwę. Efekty przyszły szybko, dodatkowo gospodarzy zaczęły pogrążać własne błędy. Przy zmianie stron Kędzierzynianie prowadzili 8:6, po chwili zaś w przyjęciu pomylił się jeszcze Kujundzić.

As serwisowy Nicolasa Szerszenia dał jednak gospodarzom nadzieję. Wynik się wyrównał i obie drużyny miały piłki meczowe. Więcej ZAKSA - szczelny blok dał jej ostatecznie wygraną 19:17. Zwycięstwa by nie było, gdyby nie Rychlicki - mistrz świata zdobył aż 34 punkty.

A jego ZAKSA odrabia w tabeli punkt do JSW. Aktualnie traci do Jastrzębian trzy "oczka".

Siatkarze ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle. Od lewej Szymon Jakubiszak i Kamil Rychlicki, medaliści ostatnich MŚ Artur Szczepanski/REPORTER East News

Maksymilian Granieczny, libero JSW Jastrzębskiego Węgla Piotr Nowak PAP

Trener Andrea Giani i siatkarze ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle Krzysztof Świderski PAP