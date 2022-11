Bez sentymentu w PlusLidze. Trener lepszy od byłych podopiecznych

Ten mecz miał zdecydowanego faworyta - sytuacja w tabeli jest jednoznaczna - Aluron CMC Warta Zawiercie jest w ścisłej czołówce tabeli i będzie bił się o najwyższe zaszczyty w lidze. Trefl Gdańsk plasuje się na miejscu, które gwarantuje udział w play-off PlusLigi i to będzie celem "Gdańskich Lwów". Dodatkowym smaczkiem tego spotkania, był fakt że poprzednim trenerem Trefla był Michał Winiarski, który obecnie prowadzi Zawiercie. To w Gdańsku "Winiar" dostał szansę na pierwszą samodzielną pracę trenerską, to o nim mówił prezes Trefla Dariusz Gadomski, że będzie przyszłym trenerem reprezentacji Polski. Na boisku sentymentów nie było, drużyna z Zawiercia w meczu bez większej historii pokonała "Gdańskie Lwy" - 3:0.