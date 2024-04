Będą mieć Wilfredo Leona i zagrają w pucharach? Historyczny wynik o krok

W tym sezonie polskie zespoły zdominowały europejskie puchary. Projekt Warszawa udowodnił, że warto starać się nawet w Pucharze Challenge - wywalczył go po kapitalnym dwumeczu z Mint Vero Volley Monza. W przyszłym sezonie o podobny sukces może walczyć zespół z Lublina. Klub, do którego w przyszłym sezonie ma dołączyć Wilfredo Leon , jest bowiem o krok od zajęcia piątego miejsca w PlusLidze. A ta pozycja to przepustka do Pucharu Challenge.

Reklama