Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bartosz Kurek wyjechał, wszystko zaczęło się sypać. To już trzeci cios. "Bolesne"

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle po zakończeniu sezonu przeszła przebudowę, zespół opuścił m.in. jej kapitan i lider, czyli Bartosz Kurek, który wyjechał do Japonii. Odświeżona drużyna kolejną kampanię zaczęła bardzo nieudanie, notując pierwszą w historii swoich występów w PlusLidze serię trzech porażek ligowych z rzędu. Każda z nich była dużym ciosem dla kibiców i siatkarzy, ponieważ ci mieli swoje szanse na odnotowanie zwycięstwa. Jak po ostatniej porażce podkreślił Marcin Krawiecki, takie wyniki są "bolesne".

Bartosz Kurek w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z drużyny odszedł po sezonie 2024/2025
Bartosz Kurek w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z drużyny odszedł po sezonie 2024/2025 Mateusz Birecki/NurPhotoAFP

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle fazę zasadniczą ostatniego sezonu PlusLigi zakończyła na piątym miejscu, na tej pozycji została też sklasyfikowana po finiszu rozgrywek, ponieważ w ćwierćfinale odpadła po rywalizacji z Bogdanką LUK Lublin. Przed startem kampanii 2025/2026 drużyna przeszła przebudowę, z zespołem pożegnał się m.in. Bartosz Kurek, który był kapitanem i liderem zespołu.

Na tym nie koniec rewolucji w składzie trzykrotnego triumfatora Ligi Mistrzów. Szeregi ZAKSY opuścili też m.in. Marcin Janusz, Erik Shoji, Mateusz Poręba, David Smith i Daniel Chitigoi. I chociaż władze klubu zadbały o uzupełnienie składu (zakontraktowano m.in. Quinna Isaacsona, Szymona Jakubiszaka i Kamila Rychlickiego), to początek sezonu pokazuje, że zespół potrzebuje czasu, by wejść na odpowiedni poziom.

Zobacz również:

Mathis Henno (z numerem 15) w reprezentacji Francji
Ekstraklasa Mężczyzn

Francuski siatkarz przeniósł się do Polski. Bolesne zderzenie z rzeczywistością

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    ZAKSA na inaugurację rozgrywek po tie-breaku uległa Bogdance LUK Lublin, później przegrała 1:3 z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Trzecia kolejka nie przyniosła przełamania, klub z Kędzierzyna-Koźla uległ PGE GiEK Skrze Bełchatów. Jak w X (dawny Twitter) zauważył siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu.

    "Po raz pierwszy w historii rozgrywek PlusLigi, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrywa na otwarcie fazy zasadniczej trzy ligowe mecze z rzędu!" - napisał.

    ZAKSA przegrywa na początku sezonu PlusLigi. "Jest to bolesne"

    Do ostatniej porażki odniósł się Marcin Krawiecki, który dołączył do ZAKSY przed sezonem po spędzeniu roku w Ślepsku Malow Suwałki. "Jest takie powiedzenie, które myślę, że każdy fan siatkówki zna: kto nie wygrywa 3:0, przegrywa 2:3. Niestety, w tym przypadku się sprawdziło. W trzecim secie zadecydował detale w końcówce, w czwartym zadecydowały detale w końcówce, w piątym secie też" - wyliczał po spotkaniu, w którym ZAKSA prowadziła już 2:0, by przegrać po tie-breaku.

    Niestety, my możemy tylko wyciągnąć z tego meczu wnioski i następnym razem domknąć po prostu taki mecz i pracować dalej nad tym, żeby podnosić swoją formę, ponieważ dalej rezerwy w naszej drużynie są, żeby grać lepiej
    dodał rozgrywający.

    Siatkarz odniósł się także do kalendarza rozgrywek. Jego drużyna w pierwszych dwóch meczach mierzyła się bowiem z aktualnym mistrzem i wicemistrzem kraju, w kolejnym meczu zagra z kolei z JSW Jastrzębskim Węglem.

    "Kalendarz nie rozpieszcza, ale my w tych meczach mieliśmy swoje szanse na to, żeby punktować, żeby wygrywać te mecze. Także z jednej strony są ciężcy rywale, ale z drugiej nasze niewykorzystane szanse. Dlatego tym bardziej jest to bolesne, że w takim meczu jak dzisiaj przywozimy punkt, a nie trzy" - powiedział.

    Mecz ZAKSY z JSW Jastrzębskim Węglem zaplanowano na sobotę 8 sierpnia.

    Zobacz również:

    Bartosz Krzysiek pomógł Skrze Bełchatów pokonać ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Miał zastąpić gwiazdę z Brazylii, został bohaterem. Polski siatkarz znów w centrum uwagi

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Bartosz Krzysiek - najlepsze akcje MVP meczu PGE GiEK Skra Bełchatów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. WIDEOPolsat Sport
    Bartosz Kurek i Erik Shoji, ZAKSY Kędzierzyn-Koźle
    Bartosz Kurek, Erik Shoji i Marcin Janusz nie grają już w ZAKSIE Kędzierzyn-KoźleNurPhoto via AFPAFP
    Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2025/2026
    Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2025/2026Marian ZubrzyckiPAP
    Grupa siatkarzy ubranych w czerwono-białe stroje cieszy się i wzajemnie motywuje na boisku po zdobytym punkcie, w tle siatkarska siatka i fragment hali.
    Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w meczu 2. kolejki PlusLigiKrzysztof ŚwiderskiPAP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja