Bartosz Kurek wyjechał, wszystko zaczęło się sypać. To już trzeci cios. "Bolesne"

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle fazę zasadniczą ostatniego sezonu PlusLigi zakończyła na piątym miejscu, na tej pozycji została też sklasyfikowana po finiszu rozgrywek, ponieważ w ćwierćfinale odpadła po rywalizacji z Bogdanką LUK Lublin. Przed startem kampanii 2025/2026 drużyna przeszła przebudowę, z zespołem pożegnał się m.in. Bartosz Kurek, który był kapitanem i liderem zespołu.

Na tym nie koniec rewolucji w składzie trzykrotnego triumfatora Ligi Mistrzów. Szeregi ZAKSY opuścili też m.in. Marcin Janusz, Erik Shoji, Mateusz Poręba, David Smith i Daniel Chitigoi. I chociaż władze klubu zadbały o uzupełnienie składu (zakontraktowano m.in. Quinna Isaacsona, Szymona Jakubiszaka i Kamila Rychlickiego), to początek sezonu pokazuje, że zespół potrzebuje czasu, by wejść na odpowiedni poziom.

ZAKSA na inaugurację rozgrywek po tie-breaku uległa Bogdance LUK Lublin, później przegrała 1:3 z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Trzecia kolejka nie przyniosła przełamania, klub z Kędzierzyna-Koźla uległ PGE GiEK Skrze Bełchatów. Jak w X (dawny Twitter) zauważył siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu.

"Po raz pierwszy w historii rozgrywek PlusLigi, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrywa na otwarcie fazy zasadniczej trzy ligowe mecze z rzędu!" - napisał.

ZAKSA przegrywa na początku sezonu PlusLigi. "Jest to bolesne"

Do ostatniej porażki odniósł się Marcin Krawiecki, który dołączył do ZAKSY przed sezonem po spędzeniu roku w Ślepsku Malow Suwałki. "Jest takie powiedzenie, które myślę, że każdy fan siatkówki zna: kto nie wygrywa 3:0, przegrywa 2:3. Niestety, w tym przypadku się sprawdziło. W trzecim secie zadecydował detale w końcówce, w czwartym zadecydowały detale w końcówce, w piątym secie też" - wyliczał po spotkaniu, w którym ZAKSA prowadziła już 2:0, by przegrać po tie-breaku.

Niestety, my możemy tylko wyciągnąć z tego meczu wnioski i następnym razem domknąć po prostu taki mecz i pracować dalej nad tym, żeby podnosić swoją formę, ponieważ dalej rezerwy w naszej drużynie są, żeby grać lepiej

Siatkarz odniósł się także do kalendarza rozgrywek. Jego drużyna w pierwszych dwóch meczach mierzyła się bowiem z aktualnym mistrzem i wicemistrzem kraju, w kolejnym meczu zagra z kolei z JSW Jastrzębskim Węglem.

"Kalendarz nie rozpieszcza, ale my w tych meczach mieliśmy swoje szanse na to, żeby punktować, żeby wygrywać te mecze. Także z jednej strony są ciężcy rywale, ale z drugiej nasze niewykorzystane szanse. Dlatego tym bardziej jest to bolesne, że w takim meczu jak dzisiaj przywozimy punkt, a nie trzy" - powiedział.

Mecz ZAKSY z JSW Jastrzębskim Węglem zaplanowano na sobotę 8 sierpnia.

Bartosz Krzysiek - najlepsze akcje MVP meczu PGE GiEK Skra Bełchatów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. WIDEO Polsat Sport

Bartosz Kurek, Erik Shoji i Marcin Janusz nie grają już w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle NurPhoto via AFP AFP

Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2025/2026 Marian Zubrzycki PAP

Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w meczu 2. kolejki PlusLigi Krzysztof Świderski PAP