Bartosz Kurek publicznie ogłasza. Ważna deklaracja kapitana polskiej kadry

Bartosz Kurek po czterech latach spędzonych w japońskim Wolfdogs Nagoya związał się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, w której grał już w latach 2005-2008. Atakujący do drużyny dołączył dopiero we wtorek, ponieważ wcześniej przebywał na wakacjach po turnieju olimpijskim. A w rozmowie opublikowanej przez serwis PlusLigi nie ukrywał, że cieszy go powrót do ZAKSY akurat teraz.