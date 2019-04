Borykający się z kontuzją kręgosłupa siatkarz reprezentacji Polski i Onico Warszawa Bartosz Kurek, mistrz świata z 2018 roku, przeszedł zabieg, po którym nie zagra przez około trzy miesiące - poinformował w czwartek stołeczny klub.

"Bartosz Kurek przeszedł minimalnie inwazyjną operację mikrochirurgiczną kręgosłupa lędźwiowego. Jest wcześnie po operacji i wraca do zdrowia. Zabieg przeszedł bez żadnych powikłań. Powrót do zdrowia potrwa około trzech miesięcy" - powiedział cytowany na stronie Onico dr Mariusz Głowacki z CM Gamma, który przeprowadził zabieg.



Kurek do warszawskiego zespołu trafił w grudniu po rozwiązaniu kontraktu ze Stocznią Szczecin, która ostatecznie z powodu problemów finansowych wycofała się z rozgrywek.



Pytanie, czy najlepszy siatkarz mistrzostw świata 2018, które wygrała reprezentacja Polski, zdąży na eliminacje do igrzysk olimpijskich? Odbędą się one od 9-11 sierpnia w Gdańsku, a oprócz "Biało-Czerwonych" wystąpią w nich: Francja, Słowenia i Tunezja.

Onico gra z Jastrzębskim Węglem o awans do finału rozgrywek o mistrzostwo Polski. Pierwszy mecz wygrała drużyna ze Śląska. Kolejne spotkanie - w piątek.