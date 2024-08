Tam podopieczni Nikoli Grbicia wywalczyli koniec końców srebrny medal po niezwykle wymagającym turnieju, przegrywając w finale z gospodarzami IO, Francuzami. "Orły" następnie powróciły do ojczyzny, a tymczasem... o Kurku znowu zrobiło się głośno.

Bartosz Kurek: Po zdobyciu złota wypadałoby zakończyć karierę, a to nie jest jeszcze ich czas. WIDEO

Bartosz Kurek ma... wrócić tymczasowo do Azji. Federacja ogłasza

Wszystko to dlatego, że (na co zwrócił uwagę na Twitterze Jakub Balcerzak) zawodnik został wymieniony na stronie Irańskiej Federacji Siatkarskiej jako jeden z uczestników... Klubowych Mistrzostw Azji , które odbywać się będą w Jazdzie (formalnym gospodarzem będzie tamtejsza drużyna, Shahdab).

35-latek w ramach zmagań miałby reprezentować indonezyjski zespół Dżakarta Bhayangkara Presisi, natomiast należy się spodziewać, że byłoby to jedynie krótkotrwałe "pożyczenie go" od ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Co ciekawe w turnieju ma wziąć udział też m.in. Earvin N'Gapeth, a więc gwiazdor francuskiej kadry.