Projekt Warszawa pierwsze i jak do tej pory jedyne spotkanie w bieżącym sezonie PlusLigi przegrał pod koniec listopada, ulegając na wyjeździe Skrze Bełchatów . Podopieczni Piotra Grabana w pozostałych meczach spisywali się dobrze, a czasami nawet bardzo dobrze - ogrywali m.in. tak renomowane drużyny jak Asseco Resovię Rzeszów, Trefl Gdańsk, Wartę Zawiercie czy Jastrzębski Węgiel. W ostatniej, 12. kolejce rozgrywek, stołeczny zespół pokonał z kolei aktualnych wicemistrzów kraju, czyli Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

Bołądź notuje zresztą kapitalny początek sezonu . Atakujący, który do stołecznej drużyny dołączył przed startem rozgrywek, błyskawicznie wkomponował się w zespół prowadzony przez Grabana. Zagrał we wszystkich dotychczasowych meczach ligowych i tylko w jednym z nich, w starciu z Jastrzębskim Węglem, uzyskał mniej niż 10 punktów. W sumie zdobył ich już 193 , w tym 14 asów serwisowych.

PlusLiga. Bartłomiej Bołądź z Projektu Warszawa wciąż zachwyca

Kapitalna forma Bołądzia to poważny sygnał, że 29-latek, jeśli utrzyma taką dyspozycję, może znaleźć się w reprezentacji Polski na kolejny sezon kadrowy. I niewykluczone, że włączy się do walki o miejsce w składzie na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Wprawdzie "pewniakami" do wyjazdu na najważniejszą imprezę czterolecia wydają się Łukasz Kaczmarek i Bartosz Kurek, ale obaj gwiazdorzy "Biało-Czerwonych" borykali lub borykają się z problemami zdrowotnymi.