Bartłomiej Lipiński: Tamte spotkania nie mają znaczenia

Według Bartłomieja Lipińskiego ćwierćfinały fazy play-off ekstraklasy siatkarzy będą zupełnie nowym otwarciem.

O awans do półfinału play off zawodnicy trzeciego w tabeli Trefla rywalizować będą z szóstą Vervą Warszawa Orlen Paliwa. W tej fazie gra się do dwóch zwycięstw, a pierwsze spotkanie rozpocznie się w sobotę o godz. 14.45 w Gdańsku. Rewanż zaplanowano w następną sobotę o 17.30 w stolicy.

W fazie zasadniczej podopieczni trenera Michała Winiarskiego dwa razy okazali się lepsi od swojego najbliższego przeciwnika - 28 października triumfowali na wyjeździe 3:1, natomiast 3 listopada zwyciężyli we własnej hali 3:2.

"Tamte spotkania nie mają teraz żadnego znaczenia i nie można się nimi sugerować. Po pierwsze, w rundzie zasadniczej graliśmy z zespołem z Warszawy w odstępnie niemal tygodnia, ale było to ponad cztery i pół miesiąca temu. Poza tym play off to zupełnie nowe rozdanie. Mam nadzieję, że zagramy naszą najlepszą siatkówkę i uda nam się wygrać pierwszy ćwierćfinałowy mecz" - stwierdził Lipiński.

24-letni przyjmujący, który został wybrany najlepszym zawodnikiem pierwszej potyczki pomiędzy tymi drużynami, wierzy, że w sobotę razem z kolegami ponownie skutecznie poczynać sobie będą w polu zagrywki. Podkreślił jednocześnie, że gra stołecznej ekipy w dużej mierze zależy od postawy dwóch siatkarzy.

"W rundzie zasadniczej charakteryzowaliśmy się dobrą zagrywką i mam nadzieję, że ten element będzie nam +siedział+ także w sobotę. VERVA ma wielu bardzo dobrych zawodników, ale moim zdaniem musimy w szczególności uważać na Bartka Kwolka i Piotrka Nowakowskiego. Sądzę, że to od ich dyspozycji może w najbliższym spotkaniu najwięcej zależeć" - przyznał.

Do sobotniego meczu gdańszczanie przystąpią po gładkiej porażce 0:3 w półfinale Pucharu Polski z Jastrzębskim Węglem.

"To spotkanie i jego wynik były dla nas jak kubeł zimnej wody. Teraz jednak liczy się tylko to, co przed nami. Walczymy i zobaczymy, co uda nam się ugrać" - podsumował.

Trener Winiarski ma do dyspozycji prawie wszystkich zawodników. Do końca sezonu w Treflu nie zagra jedynie przyjmujący Mateusz Mika, który na początku grudnia zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, kontuzjowany jest ponadto rezerwowy libero Fabian Majcherski.