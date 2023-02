PGE Skra w tym sezonie zdecydowanie zawodzi. Po 25 meczach PlusLigi ma na koncie aż 17 porażek . Wszystko wskazuje na to, że dziewięciokrotnych mistrzów Polski zabraknie w fazie play-off rozgrywek. W tabeli zajmuje bowiem dopiero 11. miejsce - poprzednio bełchatowski klub był tak nisko ponad 20 lat temu.

Konrad Piechocki napisał oświadczenie. "Muszę to zrobić"

Piechocki przekonuje, że ostatnie informacje uderzają w klub oraz w niego. “Dotychczas nigdy nie zostałem zmuszony do tego, by prostować nieprawdziwe informacje podawane przez organy prasowe. Niestety, w tej chwili - z wielką przykrością - muszę to zrobić, aby bronić marki Skry Bełchatów" - pisze prezes bełchatowskiego klubu.